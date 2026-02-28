ALERTA MUNDIAL tras ataque de EE. UU. a Irán: así fue la ofensiva de Donald Trump que sacude el Medio Oriente

Donald Trump ordenó un ataque militar sin precedentes contra Irán, desatando una crisis internacional que mantiene en alerta al mundo entero. La ofensiva, llamada Operación Furia Épica, fue lanzada en la madrugada desde Mar-a-Lago, Florida, y contó con la coordinación de Estados Unidos e Israel.

La decisión se produjo tras semanas de frustradas negociaciones diplomáticas con Irán, lideradas por enviados estadounidenses y mediadores de Omán. El ataque, que apunta directamente al régimen de Alí Khamenei, marcó un escalamiento dramático en Medio Oriente.

Trump lanza la Operación Furia Épica desde Mar-a-Lago

La ofensiva comenzó pasadas las 2 AM (hora del este) tras la grabación de un discurso de Trump en Palm Beach, donde anunció que Irán enfrentaría un golpe contundente por su programa nuclear y la fabricación de misiles balísticos. Estados Unidos desplegó fuerzas militares de forma masiva, con apoyo estratégico de Israel, mientras la seguridad doméstica israelí se reforzaba ante posibles ataques de Hezbollah.

Así fue el ataque de EE. UU. a Irán.

Las consultas diplomáticas previas, lideradas por Steve Witkoff y Jared Kushner en Ginebra, no lograron un acuerdo con el canciller iraní Abbas Araghchi. Ante la falta de avances, Trump decidió prescindir de ofensivas escalonadas y optó por un ataque directo al régimen. La comunidad internacional observa con cautela mientras el Pentágono ejecuta los primeros movimientos militares sobre objetivos estratégicos iraníes.

Reacciones y riesgos internacionales

El secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió su viaje a Jerusalén para coordinar la respuesta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Además, el Departamento de Estado autorizó la salida de personal no urgente y familiares de EE. UU. de la misión en Israel debido a riesgos de seguridad, anticipando posibles represalias.

Trump, en su discurso, instó a los ciudadanos iraníes a mantenerse a salvo y aseguró que esta podría ser su única oportunidad para tomar control de su gobierno. La operación ha generado preocupación global por la posibilidad de una escalada mayor en Medio Oriente, mientras la administración estadounidense sigue monitoreando de cerca los movimientos de Khamenei y la reacción de las fuerzas iraníes.