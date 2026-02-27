ALERTA ROJA para inmigrantes con TPS: Donald Trump pide a la Corte Suprema ELIMINAR protección para 6000 personas, ¿estás en riesgo?

La administración de Donald Trump busca eliminar una protección clave que durante más de una década permitió a miles de migrantes sirios permanecer legalmente en Estados Unidos sin temor a la deportación. La solicitud ante la Corte Suprema genera incertidumbre para miles de familias y podría redefinir el alcance del Estatus de Protección Temporal (TPS) en los próximos meses.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó un pedido urgente para revertir la decisión de una jueza federal de Manhattan que, en noviembre de 2025, bloqueó la cancelación del TPS mientras se resolvían litigios en tribunales inferiores. La administración argumenta que mantener el programa obstaculiza su estrategia para deportar a quienes, según sostienen, ya no califican para esta protección humanitaria.

TPS para sirios: origen y extensión de la protección

El TPS fue otorgado a ciudadanos sirios en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, en respuesta a la guerra civil y la crisis humanitaria en Siria. La medida surgió como un beneficio temporal destinado a proteger a quienes enfrentaban "condiciones extraordinarias y temporales" en su país de origen.

TPS de 6.000 inmigrantes sirios en riesgo tras solicitud de Trump a la Corte Suprema.

Aunque concebido como provisional, sucesivas administraciones, incluida la primera presidencia de Trump, extendieron el programa debido a la persistente inestabilidad en Siria. La caída del gobierno de Assad en diciembre de 2024 reavivó el debate sobre la necesidad de mantener la protección.

Batalla judicial: el caso llega a la Corte Suprema

El intento de cancelar el TPS provocó demandas de migrantes sirios y organizaciones defensoras de refugiados. En noviembre de 2025, la jueza Katherine Polk Failla, de Manhattan, bloqueó indefinidamente la eliminación del beneficio, señalando que la decisión del gobierno podía estar influenciada por motivos políticos y no por criterios objetivos de seguridad nacional.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó suspender esa orden, manteniendo vigente la protección mientras continúan los procesos legales. Ahora, el DOJ pide a la Corte Suprema levantar el bloqueo y definir lineamientos que orienten futuras disputas sobre el TPS, citando precedentes de la revocación de protecciones similares otorgadas a inmigrantes venezolanos.