Casi 2,000 inmigrantes EN RIESGO de deportación: DHS anuncia cancelación del TPS para este país y da 60 días para SALIDA VOLUNTARIA

Una decisión reciente del gobierno federal ha generado preocupación entre miles de inmigrantes y sus familias en Estados Unidos. Este viernes 13 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos yemeníes, lo que podría poner en riesgo su permanencia legal en el país.

El DHS termina el Estatus de Protección Temporal para Yemen.

DHS cancela el TPS para Yemen y otorga 60 días para la salida voluntaria de inmigrantes

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció oficialmente que el TPS para ciudadanos yemeníes en Estados Unidos será eliminado en aproximadamente dos meses, tras la publicación de la decisión en el Registro Federal, informó la Agencia EFE.

El TPS fue concedido por primera vez a ciudadanos yemeníes el 3 de septiembre de 2015, debido a los intensos conflictos armados en el país, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en un comunicado. Desde entonces, este estatus especial se ha ampliado varias veces, en 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024. Sin embargo, la administración actual considera que ya no debe mantenerse, a pesar de la persistente situación de inseguridad en Yemen.

Casi 2.000 yemeníes en EE. UU. podrían enfrentar deportación tras la finalización del TPS

Según estadísticas del American Immigration Forum, alrededor de 1,400 ciudadanos yemeníes estaban registrados bajo el programa TPS en enero de este año. Con el anuncio de su cancelación, estas personas ahora enfrentan la posibilidad de perder su estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Noem señaló que "permitir que los beneficiarios del TPS de Yemen permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra de nuestro interés nacional. El TPS fue diseñado para ser temporal y esta administración está devolviendo al TPS a su intención original de ser temporal", citó textualmente la Agencia EFE.

El DHS ha dado un plazo de 60 días para que los beneficiarios salgan voluntariamente de Estados Unidos antes de que su estatus expire. Tras este período de gracia, el departamento advirtió que podrá arrestar y deportar a cualquier ciudadano yemení que se encuentre sin estatus legal.