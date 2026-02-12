Este grupo de inmigrantes tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán deportados.

- Hoy:
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS
El TPS se ha convertido en un salvavidas para muchos inmigrantes en Estados Unidos, pero su revocación ha dejado a miles en cierta incertidumbre. ¿Por qué?
¡Atención! Luego que, este lunes 9 de febrero, el tribunal de apelaciones de Estados Unidos, habilitara la posibilidad de deportar a inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS), se han generado gran incertidumbre sobre quiénes podrían enfrentar la deportación. Esta medida ha encendido alarmas entre los beneficiarios del TPS, quienes ahora se preguntan sobre su situación legal en el país.
Inmigrantes en EE. UU.: esto se sabe sobre la revocación de TPS, ¿muchos serán deportados?
Es importante saber, en un principio, que el Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo que otorga a ciertos grupos de inmigrantes la posibilidad de residir y trabajar en Estados Unidos, especialmente cuando su regreso a sus países de origen es un riesgo debido a conflictos bélicos, desastres naturales u otras situaciones excepcionales.
Estos inmigrantes tienen las horas contadas por revocación de TPS y serán deportados.
No obstante, la administración actual de Donald Trump, como es de conocimiento público, ha intentado eliminar este estatus, perjudicando a decenas de miles de ciudadanos de diversas nacionalidades que se beneficiaban de esta protección legal.
Si bien, un juez federal había bloqueado la revocación del TPS, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del gobierno, permitiendo que las deportaciones continúen mientras se desarrolla el proceso de apelación.
Ahora, según Univisión y otros portales, el TPS enfrenta una posible revocación que afectaría a numerosos inmigrantes en EE. UU. Según información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se han identificado a ciudadanos que corren el riesgo de perder los beneficios asociados a este estatus. ¿Quiénes son los afectados?
Los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del TPS
La designación del TPS para estos tres países: Honduras, Nepal y Nicaragua, se ha convertido en objeto de controversia en los tribunales estadounidenses.
- En el caso de Honduras, los beneficios asociados al TPS estaban programados para finalizar el 8 de septiembre de 2025. No obstante, el 31 de diciembre de 2025, un juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden que anuló la decisión de la secretaria de poner fin a este estatus.
- En Nepal, también terminó el 5 de agosto de 2025, pero el 31 de enero del año pasado, esto se quedó sin efecto. Aproximadamente 7,000 nepalíes han recibido este beneficio tras el devastador terremoto de 2015 en su país americano.
- En cuanto a Nicaragua, el TPS estaba previsto para finalizar el 8 de septiembre de 2025, pero un juez del mismo tribunal también intervino el 31 de diciembre de 2025, anulando la decisión de cancelación.
