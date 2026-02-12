Este grupo de inmigrantes tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán deportados.

¡Atención! Luego que, este lunes 9 de febrero, el tribunal de apelaciones de Estados Unidos, habilitara la posibilidad de deportar a inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS), se han generado gran incertidumbre sobre quiénes podrían enfrentar la deportación. Esta medida ha encendido alarmas entre los beneficiarios del TPS, quienes ahora se preguntan sobre su situación legal en el país.

Inmigrantes en EE. UU.: esto se sabe sobre la revocación de TPS, ¿muchos serán deportados?

Es importante saber, en un principio, que el Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo que otorga a ciertos grupos de inmigrantes la posibilidad de residir y trabajar en Estados Unidos, especialmente cuando su regreso a sus países de origen es un riesgo debido a conflictos bélicos, desastres naturales u otras situaciones excepcionales.

Estos inmigrantes tienen las horas contadas por revocación de TPS y serán deportados.

No obstante, la administración actual de Donald Trump, como es de conocimiento público, ha intentado eliminar este estatus, perjudicando a decenas de miles de ciudadanos de diversas nacionalidades que se beneficiaban de esta protección legal.

Si bien, un juez federal había bloqueado la revocación del TPS, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del gobierno, permitiendo que las deportaciones continúen mientras se desarrolla el proceso de apelación.

Ahora, según Univisión y otros portales, el TPS enfrenta una posible revocación que afectaría a numerosos inmigrantes en EE. UU. Según información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se han identificado a ciudadanos que corren el riesgo de perder los beneficios asociados a este estatus. ¿Quiénes son los afectados?

Los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del TPS

La designación del TPS para estos tres países: Honduras, Nepal y Nicaragua, se ha convertido en objeto de controversia en los tribunales estadounidenses.