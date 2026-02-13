ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Ordenan RETIRAR UN DERECHO sustancial a indocumentados en Texas ¡No más!

La comunidad migrante en Estados Unidos enfrenta un cambio legal que podría alterar profundamente la vida de miles de personas sin estatus migratorio. Una reciente decisión judicial en Texas eliminó la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados obtengan libertad bajo fianza, una garantía legal que muchos consideraban esencial en los procesos migratorios.

El Tribunal de Apelaciones respaldó la política de Trump que mantiene a migrantes detenidos sin derecho a fianza.

La medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, abogados y activistas, quienes temen que esta resolución marque un antes y un después en el sistema migratorio de Estados Unidos.

Inmigrantes indocumentados en Texas pierden el derecho a la libertad bajo fianza

Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos determinó la semana pasada que los inmigrantes indocumentados ya no tienen acceso a la libertad bajo fianza mientras están detenidos, una resolución que modifica el manejo de los casos migratorios en Texas y podría influir en estados vecinos. La información fue reportada directamente por Telemundo 40, que destacó que la corte falló "para retirar el derecho a la libertad bajo fianza para inmigrantes indocumentados".

La decisión jurídica fue emitida por un tribunal de apelaciones, lo que significa que podría consolidarse como un precedente en casos futuros y endurecer aún más las prácticas de detención de inmigrantes. El fallo ha generado alarma entre organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que señalan que la ausencia de la posibilidad de fianza puede prolongar las detenciones y agravar las situaciones personales y familiares.

¿Qué significa la medida para la comunidad inmigrante en EE. UU.?

Especialistas en inmigración señalan que esta orden puede desencadenar consecuencias legales y sociales para quienes no cuentan con documentos, ya que se elimina una herramienta que les permitía esperar sus procesos fuera de los centros de detención. La supresión de este derecho podría hacer que muchos inmigrantes permanezcan meses o incluso años en detención sin poder solicitar fianza, dificultando su acceso a abogados y a una defensa adecuada.

Grupos de apoyo a inmigrantes expresaron su preocupación por esta resolución, advirtiendo que podría poner en riesgo no solo la estabilidad emocional y económica de las familias migrantes, sino también su derecho a un proceso justo. Defensores de los derechos civiles han catalogado la medida como un cambio radical en las normas migratorias, que podría influir en otros estados del sur de Estados Unidos.