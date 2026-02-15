¡Atención! Recientemente, se reveló la causa oficial del deceso de una madre de dos hijos, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un congelador de una tienda Dollar Tree en Miami, en Estados Unidos. Las autoridades locales señalaron que la mujer, identificada como una residente local, perdió la vida por asfixia. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad. ¿Qué más se sabe al respecto?

Dolar Tree: exponen la causa de muerte de madre de familia encontrada sin vida dentro de congelador

Según información de People, Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, fue hallada sin vida en un congelador de una tienda de descuento, reconocida popularmente como Dolar Tree, ubicada en SW 8th Street el 14 de diciembre de 2025. Ahora, la Oficina del Médico Forense del Condado de Miami-Dade determinó que la causa de su muerte fue hipotermia ambiental.

Su deceso por aquella razón, además del consumo de etanol como un factor contribuyente, fueron expuestos este 11 de febrero. Mediante el análisis toxicológico se confirmó que Sánchez presentaba un nivel de etanol en sangre del 0,112 %, cifra que excede el límite legal para conducir. Además, el etanol en su fluido ocular alcanzó un 0,156 %.

En tanto, es bueno resaltar que la hipotermia se define como una disminución de la temperatura corporal central por debajo de los 35 °C, y si no se trata, puede llevar a complicaciones graves, incluyendo insuficiencia cardíaca y respiratoria, e incluso la muerte. Esto sucedió en el caso de la madre de familia, quien dejó huérfanos a dos menores.

Las autoridades aseguraron que Sánchez ingresó al Dollar Tree el 13 de diciembre sin realizar ninguna compra y, posteriormente, accedió a un área restringida para empleados, donde permaneció en el congelador durante la noche. Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto.

Familia demanda a Dolar Tree ante lo sucedido

El cuerpo de Sánchez fue encontrado sin vida en el congelador de una tienda Dollar Tree por un trabajador alrededor de las 8:00 a. m. del día siguiente. En enero, la familia de la fallecida presentó una demanda por muerte por negligencia en el condado de Miami-Dade, dirigiéndose contra la cadena de tiendas y el gerente del establecimiento, de acuerdo con NBC 6.

La familia exige el pago de más de 50 millones de dólares, argumentando que Dollar Tree actuó de manera negligente al permitir que Sánchez tuviera acceso al congelador de la tienda.