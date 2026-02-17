¡Importante aviso! Recientemente, las autoridades de San Antonio, en Texas, EE. UU., decidieron iniciar rápidamente con la búsqueda de un hombre señalado como el responsable de un agresivo robo en una tienda Dollar Tree, donde presuntamente amenazó a un empleado con un arma. Esta preocupante situación ha alarmado a toda la comunidad. ¿Qué datos se sabe sobre este sujeto?

Dollar Tree: reportan la búsqueda de hombre que robó y amenazó violentamente a trabajadora con arma

NewsS4SA y otros portales internacionales expusieron el caso de un preocupante robo que se llevó a cabo el día de Año Nuevo a las 3:45 p.m. en un establecimiento Dollar Tree ubicado en Marbach Road, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de San Antonio y los medios en mención, un hombre está en miras de la policía local tras ser acusado de sustraer mercancía de la tienda y por atacar a una empleada de 22 años, quien intentó intervenir y evitar el hurto.

Dollar Tree: búsqueda inmediata de hombre que robó y amenazó a trabajadora con arma.

El sujeto, en respuesta, exhibió un arma y amenazó de muerte a la joven trabajadora previo a huir en bicicleta, dejando en shock a todos los presentes. Las autoridades, hasta el momento, no han revelado ningún dato sobre esta persona.

Sin embargo, piden públicamente a quienes tengan información sobre el incidente que se comuniquen con Crime Stoppers al número (210) 244-STOP. Asimismo, compartieron unas fotografías sobre el individuo, quien figura con toda una actitud prepotente y retadora en el establecimiento.

¿Dollar Tree es popular en Estados Unidos?

La cadena Dollar Tree está resaltando en el país americano por ofrecer productos a precios sumamente accesibles, lo que permite a los estadounidenses ahorrar una cantidad significativa de dinero.

Su gran enfoque económico facilita que los consumidores destinen esos ahorros a otras necesidades o deseos, contribuyendo así a un manejo más eficiente de su presupuesto familiar. Además, tiene descuentos muy llamativos en diversos productos.