Donald Trump considera un NUEVO PLAN para encarcelar inmigrantes, pero ciudades de EE. UU. se RESISTEN: ¿qué está pasando?

En varias comunidades de Estados Unidos, un polémico plan del gobierno de Donald Trump para ampliar los centros de detención de inmigrantes provocó fuertes protestas locales. La propuesta consiste en reutilizar grandes almacenes vacíos para alojar a los detenidos, una medida que encendió la alarma de los vecinos, quienes consideran que estas instalaciones son inadecuadas para su ocupación humana.

El incremento de arrestos de inmigrantes impulsa la necesidad de más centros de detención.

Nueva Jersey se resiste a los planes de Donald Trump de encarcelar inmigrantes en almacenes

En Roxbury, un suburbio de Nueva Jersey, alrededor de 500 residentes salieron a las calles esta semana para protestar contra los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de convertir un enorme almacén en un centro de detención. La estructura, de casi 46.500 metros cuadrados y diseñada originalmente para logística, cuenta con múltiples muelles para camiones.

William Angus, de 55 años y líder de las protestas, dijo a AFP: "Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos". Los manifestantes colocaron pancartas con mensajes como "No somos un pueblo carcelario" e "ICE, fuera de nuestro vecindario", y también recordaron incidentes pasados de violencia federal que conmocionaron al país.

El ayuntamiento republicano de Roxbury aprobó una resolución simbólica en contra de la instalación de ICE, reflejando la oposición local a un proyecto que muchos consideran inhumano. Entre los manifestantes, la enfermera Heidi, de 50 años, afirmó: "No quiero campos de concentración inhumanos en mi país, y mucho menos aquí mismo en Nueva Jersey".

Expansión de ICE en EE. UU.: del plan nacional a la resistencia comunitaria

La iniciativa de ICE responde al aumento de arrestos de inmigrantes y a la necesidad de contar con más centros de detención. Desde Texas hasta Pensilvania, la agencia ha comprado o alquilado al menos ocho almacenes vacíos con este propósito. Sin embargo, en varios lugares se retiró ante el rechazo de la comunidad.

Según AFP, "las encuestas sugieren que ICE pierde apoyo entre los estadounidenses debido a sus tácticas agresivas". La resistencia no es exclusiva de Nueva Jersey: en otras ciudades, las comunidades también muestran su oposición a convertir almacenes en espacios de detención, generando un debate nacional sobre la política migratoria de la administración Trump y su impacto en la vida local.

Mientras algunos conductores respaldaban la protesta tocando sus bocinas, un pequeño grupo de vecinos expresó su desacuerdo gritando: "Váyanse a casa". Entre ellos, Gordon Taylor, gerente de fábrica jubilado de 71 años, declaró: "Creo que es una oportunidad para limpiar esta zona de Nueva Jersey. Hay mucha gente que probablemente está aquí ilegalmente".

La tensión entre la estrategia federal de inmigración y la resistencia local refleja un choque creciente entre las políticas de deportación masiva y las comunidades que buscan proteger su identidad y seguridad.