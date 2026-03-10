- Hoy:
Alianza pide severa sanción para Reynoso ante la Comisión Disciplinaria por gestos provocativos
Alianza Lima solicita una severa sanción para Juan Reynoso tras los gestos realizados al término del partido contra Melgar.
Tras los hechos ocurridos con Juan Reynoso al finalizar el encuentro entre Alianza Lima y Melgar, se conoció que el club blanquiazul tomó cartas en el asunto y, según información del periodista Kevin Pacheco, solicitó una severa sanción para el entrenador del cuadro rojinegro.
Como se recuerda, la relación de Reynoso con los hinchas de Alianza siempre ha sido complicada. El ‘Cabezón’ comenzó su carrera deportiva en el club blanquiazul. No obstante, en 1993, Reynoso decidió dejar a los blanquiazules, donde se había consolidado como una de las figuras, para fichar por Universitario, lo que representó un duro golpe para la afición íntima.
Alianza Lima pide sanción para Juan Reynoso
De acuerdo a la información del periodista, Alianza presentó el reclamó buscando que a Reynoso le den cuatro fechas.
“Alianza Lima acaba de presentar reclamo ante la Comisión Disciplinaria contra Juan Reynoso. Dentro del documento, club solicita una sanción mínima de cuatro fechas al DT de Melgar por considerar que realizó “gestos de provocación al público y estímulos a la hostilidad”, escribió el periodista deportivo vía X.
Alianza presentó reclamo ante la Comisión Disciplinaria. Foto: X
¿Juan Reynoso dejará Melgar?
Juan Reynoso vive un momento difícil al frente de Melgar, con tres derrotas consecutivas en la Liga 1. Además, el equipo arequipeño quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder el clásico frente a Cienciano. Hasta el momento, Melgar no ha informado si respaldará al exentrenador de la selección peruana o si buscará nuevas opciones.
