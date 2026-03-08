SEVERA ADVERTENCIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: votar en elecciones sin ciudadanía podría costarte hasta 5 años de CÁRCEL

Votar en las elecciones de Estados Unidos sin tener ciudadanía estadounidense puede traer graves consecuencias legales. La ley establece que solo los ciudadanos pueden participar en los comicios federales, y hacerlo sin cumplir este requisito puede derivar en cargos criminales y penas de prisión.

Un ejemplo reciente es el caso de Mahady Sacko, un inmigrante indocumentado de 50 años que residía en Filadelfia y que fue acusado por la justicia federal de votar ilegalmente en varios procesos electorales. Según los fiscales, el hombre habría afirmado falsamente ser ciudadano estadounidense para poder registrarse y emitir su voto, lo que podría costarle hasta 5 años de cárcel si es declarado culpable.

Inmigrante sin ciudadanía acusado de votar ilegalmente en elecciones

La justicia federal de Estados Unidos presentó cargos contra Sacko, acusándolo de votar ilegalmente en varios procesos electorales del país pese a no tener ciudadanía estadounidense. El caso ha vuelto a poner en debate las consecuencias legales para quienes participan en elecciones en Estados Unidos sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Votar en elecciones sin ciudadanía podría costarte años de cárcel.

De acuerdo con la fiscalía federal, el hombre habría participado en varias elecciones durante más de una década. Las autoridades señalan que votó en los comicios generales de 2008, 2012, 2016 y 2020, además de participar en elecciones primarias, y que en cada registro afirmó ser “ciudadano estadounidense” para poder votar, una declaración falsa que constituye un delito federal si se realiza sin tener ciudadanía.

Qué dice la ley sobre votar sin ciudadanía en Estados Unidos

La legislación electoral de Estados Unidos establece que únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden participar en las elecciones federales. Esto significa que los inmigrantes indocumentados, así como los extranjeros que poseen Green Card, no tienen permitido votar en estos procesos.

Además, otras restricciones pueden aplicarse dependiendo del estado. Por ejemplo, algunas personas condenadas por delitos graves o quienes han sido declarados incapaces por razones mentales pueden perder temporal o permanentemente el derecho al voto. También existe una particularidad para los ciudadanos que viven en Puerto Rico, quienes no pueden votar por el presidente en las elecciones generales.