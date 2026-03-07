0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga

ALERTA MÁXIMA con el cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos ESTADOS se adelanta el reloj y qué otros están exentos

El cambio de horario en Estados Unidos, que se implementa todos los años, se llevará a cabo en los próximos días, cuando los relojes se adelanten una hora.

Melanni Miranda
Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj y qué otros están exentos.
Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj y qué otros están exentos. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Mucha atención! El ajuste al horario de verano llama la atención en Estados Unidos debido al debate sobre su conveniencia y su posible eliminación futura. Pese a las diversas reacciones, el sistema continúa vigente en gran parte del país, es así que, a continuación, te revelamos todo lo que debes tomar en cuenta para el ajuste del reloj en este 2026.

Incendio dentro de Walmart en Arizona causa alarma entre clientes y trabajadores.

PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: INCENDIO deja un herido y obliga a los bomberos a evacuar la tienda

Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj

‘Marca’ y otros medios internacionales revelaron que el horario de verano empezará el segundo domingo de marzo (8 del mes). En esta fecha, los relojes deben adelantarse una hora.

Asimismo, se ha informado que el cambio de horario se llevará a cabo a las 2.00 a. m., instante en el que los relojes avanzarán de manera automática a las 3.00 a. m. Este horario de verano permanecerá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, momento en el que se realizará un nuevo ajuste, retrocediendo los relojes una hora.

Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj y qué otros están exentos.

Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj y qué otros están exentos.

Cabe resaltar que la mayoría de las regiones del país americano adopta el sistema denominado horario de verano durante cerca de ocho meses anuales. Sin embargo, existen ciertos estados y territorios que han preferido no optar por ello y permanecer de manera permanente en el horario estándar, minimizando por completo los cambios estacionales.

¿Cuáles son los estados exentos y que no aplican el horario de verano?

Pese a que el sistema es usado por varios estados, otros territorios no participan en el cambio de hora ni realizan el ajuste tradicional. Entre ellos figuran los siguientes y continúan con su horario estándar:

  • Arizona
  • GuamIslas Marianas del Norte
  • Hawái
  • Islas Vírgenes de Estados Unidos
  • Puerto Rico
  • Samoa Americana
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: INCENDIO deja un herido y obliga a los bomberos a evacuar la tienda

  2. ALERTA MÁXIMA por posible Tercera Guerra Mundial: Rusia e Irán estarían planeando ATAQUE a Estados Unidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano