¡Mucha atención! El ajuste al horario de verano llama la atención en Estados Unidos debido al debate sobre su conveniencia y su posible eliminación futura. Pese a las diversas reacciones, el sistema continúa vigente en gran parte del país, es así que, a continuación, te revelamos todo lo que debes tomar en cuenta para el ajuste del reloj en este 2026.

Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj

‘Marca’ y otros medios internacionales revelaron que el horario de verano empezará el segundo domingo de marzo (8 del mes). En esta fecha, los relojes deben adelantarse una hora.

Asimismo, se ha informado que el cambio de horario se llevará a cabo a las 2.00 a. m., instante en el que los relojes avanzarán de manera automática a las 3.00 a. m. Este horario de verano permanecerá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, momento en el que se realizará un nuevo ajuste, retrocediendo los relojes una hora.

Cambio de horario en EE. UU. 2026: en estos estados se adelanta el reloj y qué otros están exentos.

Cabe resaltar que la mayoría de las regiones del país americano adopta el sistema denominado horario de verano durante cerca de ocho meses anuales. Sin embargo, existen ciertos estados y territorios que han preferido no optar por ello y permanecer de manera permanente en el horario estándar, minimizando por completo los cambios estacionales.

¿Cuáles son los estados exentos y que no aplican el horario de verano?

Pese a que el sistema es usado por varios estados, otros territorios no participan en el cambio de hora ni realizan el ajuste tradicional. Entre ellos figuran los siguientes y continúan con su horario estándar: