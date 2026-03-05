Alianza Lima se ilusiona con sumar a volante de casi medio millón para buscar título del Apertura

Alianza Lima tiene la obligación de ganar todos los partidos posibles en lo que resta de la temporada y salir campeón de la Liga 1. Los blanquiazules son actualmente los líderes del Torneo Apertura 2026 y esperan contar con la presencia de cada una de sus figuras. En esa línea, a poco del cierre del mercado, se conoció que los blanquiazules sumaron a un talentoso mediocentro.

Alianza Lima se ilusiona con sumar a volante de casi medio millón

Uno de los jugadores más importantes dentro de la planificación del plantel de Alianza Lima en este año es Jesús Castillo. El volante nacional ha estado apartado del equipo por una lesión, pero se ha convertido un fijo dentro del once de Pablo Guede gracias a la entrega que pone en el campo cuando le toca jugar.

En ese sentido, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Paúl Pérez reveló que el mediocentro ya se encuentra totalmente recuperado de sus molestias y ya puede ser considerado en la lista de convocados para el duelo ante Melgar. No obstante, remarcó que aún está buscando igualar el ritmo con el resto de sus compañeros, por lo que la decidió final la tendrá el técnico.

Video: Modo Fútbol

"Tengo la información de que es probable que Jesús Castillo pueda salir en lista de convocados esta semana. Es un jugador que Alianza Lima ya lo tiene recuperado, está que se pone a tono en lo futbolístico, pero puede ser utilizado por Pablo Guede el lunes ante Melgar", fue la información que compartió el comunicador.

La recuperación de Jesús Castillo representa una de las mejores noticias para los intereses de Alianza Lima, pues es uno de los jugadores más queridos por los hinchas y de los más regulares dentro del plantel. Sin embargo, deberá pelear el puesto con Esteban Pavez, quien lo ha estado reemplazando.

Jesús Castillo está listo para volver a las canchas con Alianza Lima.

Valor de mercado de Jesús Castillo

Sus actuaciones en la escuadra victoriana han posicionado a Jesús Castillo como uno de los jugadores más importantes del equipo y uno de los más cotizados. De acuerdo con Transfermarkt, portal especializado en el mercado de pases, el volante está valorizado en 450 mil euros. Una cifra que se mantenido regular en los últimos meses.