- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Melgar
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Tilsa Lozano expone a Carlos Zambrano y muestra que le da 'like' privado en Instagram: "¿Está casado?"
¡Lo echó! Tilsa Lozano sorprendió al confesar al aire que el jugador Carlos Zambrano reacciona a sus historias de Instagram y consultó si estaba casado.
En las recientes horas, Tilsa Lozano ha llamado la atención de propios y extraños, luego que en el programa "Mesa caliente" revelara que Carlos Zambrano le da 'like' privado en Instagram, eso quiero decir que reacciona a su historia y que dicho 'Me gusta' no puede ser visto de manera pública, solo por el usuario.
PUEDES VER: Enmarrocado y con fuerte cordón policial: así fue trasladado Adrián Villar tras recibir prisión preventiva
En pleno programa en vivo, la conductora develó esa información que sorprendió a todos en el set, incluso consultó si Carlos Zambrano estaba casado. Para aseverar lo que mencionó, Tilsa Lozano mostró su celular a sus compañeros Karla Tarazona, Carlos Cacho, Ric La Torre y Kathy Sheen.
"Escúchenme, ¿Carlos Zambrano está casado? Entonces no debería estar dándome like a las fotos", precisó la modelo. Este comentario paralizó el set e hizo que los demás conductores quisieran saber más detalles al respecto, precisando que el ahora jugador del Sport Boys reaccionó a una de sus historias.
Tilsa Lozano agregó que el 'like' no fue a ninguna de sus fotos con poca ropa o similares, sino a una frase que compartió en su cuenta de Instagram. Además, se precisó que este 'Me Gusta' no puede ser visto de manera pública, solo por el usuario, que en este caso es la conductora de televisión.
Este singular hecho generó diversos tipos de comentarios entre sus compañeros. Carlos Cacho mencionó que "recae con los futbolistas", lo que provocó risas entre los demás. Asimismo, en redes sociales también opinaron al respecto, algunos salieron a favor del defensa, señalando que un 'like' no significa tener interés.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90