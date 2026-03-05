Fernando Pacheco puede volver a la Liga 1 tras interés de campeón peruano: "Se comunicó..."

Pronto podremos tener a Fernando Pacheco en la Liga 1 2026. Y es que el delantero nacional está buscando escapar lo antes posible de Israel debido a que el país se encuentra en conflicto bélico con Irán, por lo que su seguridad está en riesgo. Recordemos que el ex Sporting Cristal actualmente se encuentra jugando en el Ironi Kiryat Shmona de dicha nación.

Mediante la transmisión más reciente de Hablemos de MAX, el periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar información sobre el atacante por paso en la selección peruana. Asimismo, este dato también incumbe a Adrián Ugarriza, quien se encuentra en el mismo equipo israelí y también quiere salir lo antes posible de medio oriente para no preocupar a sus familiares y seres queridos en este complicado momento.

"El gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, se comunicó con el representante de Pacheco para que venga ya. Pero no es así, ellos tienen contrato vigente con el club de Israel y están citados para, este lunes, volver a entrenar pero en otra ciudad más alejada. Si ven que se puede viajar y entrenar normal, van a seguir, pero sino evalúan romper el contrato y volver a la Liga 1", indicó el mencionado comunicador deportivo, asegurando que probablemente volvamos a ver a ambos delanteros compitiendo en el Torneo Apertura 2026 del Perú.

¿Fernando Pacheco llegará a Sporting Cristal?

Todo apunta a que no. Según indicó Gustavo Peralta en la transmisión de L1 MAX, Fernando Pacheco ha despertado el interés de un club importante del balompié peruano, pero no se trata de Sporting Cristal. Resulta que Sport Boys decidió consultar por el pase del atacante, para sumarlo a las incorporaciones de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Perú?

Vale precisar que Fernando Pacheco y Adrián Ugarriza deben darse prisa si quieren jugar en el fútbol peruano esta temporada, ya que el mercado de fichajes cerrará el próximo domingo 15 de marzo. Ante tal noticia, los hinchas de Sporting Cristal sienten curiosidad por si el atacante peruano podría retornar al club para mejorar el pésimo momento que atraviesan los celestes en la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Fernando Pacheco?

Estos han sido sus clubes: