Liga Peruana de Vóley: Programación, horarios y dónde ver la última fecha de la segunda fase

La fecha 9 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley definirá las llaves para la disputa por el título. Alianza Lima se quedó con el clásico y se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones. La San Martín puede perder puntos (por un reclamo que presentó Circolo) y eso le permite a Universitario soñar con el segundo puesto.

Liga Peruana de Vóley: programación de la última fecha

Sábado 7 de marzo

Horarios Partidos Canales 2:30 Circolo vs. Olva Latino Web y app de Latina 4:45 Club Atlético Atenea vs. Regatas Lima TV, web y app de Latina. 6:45 Universitario vs. San Martín TV, web y app de Latina.

Domingo 8 de marzo

Horarios Partidos Canales 3:00 Deportivo Géminis vs. Rebaza Acosta TV, web y app de Latina. 4:45 Alianza Lima vs. Deportivo Soan TV, web y app de Latina.

Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS DE VÓLEY PJ PTS SETS G/P Alianza Lima 19 49 51:22 San Martín 19 48 51:21 Universitario 19 44 48:21 Atenea 19 32 41:35 Géminis 19 31 38:31 Regatas Lima 19 31 34:27 Circolo 19 25 33:42 Dep. Soan 19 18 27:42 Rebaza Acosta 19 14 26:48 Olva Latino 19 14 22:49

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para la última fecha de la Liga Peruana de Vóley se realizarán por Joinnus y estarán disponibles desde las 12:00 horas del 4 de marzo del 2026.