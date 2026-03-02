- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Getafe
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- River Plate vs. I. Rivadavia
- Liga Peruana de Vóley
Liga Peruana de Vóley: Programación, horarios y dónde ver la última fecha de la segunda fase
Revisa la programación, horarios y canales para ver la última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.
La fecha 9 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley definirá las llaves para la disputa por el título. Alianza Lima se quedó con el clásico y se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones. La San Martín puede perder puntos (por un reclamo que presentó Circolo) y eso le permite a Universitario soñar con el segundo puesto.
PUEDES VER: Universitario puede ser segundo de la Liga: Club a un paso de perder tres puntos por mesa
Liga Peruana de Vóley: programación de la última fecha
Sábado 7 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Canales
|2:30
|Circolo vs. Olva Latino
|Web y app de Latina
|4:45
|Club Atlético Atenea vs. Regatas Lima
|TV, web y app de Latina.
|6:45
|Universitario vs. San Martín
|TV, web y app de Latina.
Domingo 8 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3:00
|Deportivo Géminis vs. Rebaza Acosta
|TV, web y app de Latina.
|4:45
|Alianza Lima vs. Deportivo Soan
|TV, web y app de Latina.
Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS DE VÓLEY
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Alianza Lima
|19
|49
|51:22
|San Martín
|19
|48
|51:21
|Universitario
|19
|44
|48:21
|Atenea
|19
|32
|41:35
|Géminis
|19
|31
|38:31
|Regatas Lima
|19
|31
|34:27
|Circolo
|19
|25
|33:42
|Dep. Soan
|19
|18
|27:42
|Rebaza Acosta
|19
|14
|26:48
|Olva Latino
|19
|14
|22:49
Entradas para la Liga Peruana de Vóley
Las entradas para la última fecha de la Liga Peruana de Vóley se realizarán por Joinnus y estarán disponibles desde las 12:00 horas del 4 de marzo del 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90