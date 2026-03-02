0

Liga Peruana de Vóley: Programación, horarios y dónde ver la última fecha de la segunda fase

Revisa la programación, horarios y canales para ver la última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

    Jesús Yupanqui
    Programación de la última fecha de la Liga Peruana de Vóley.
    Programación de la última fecha de la Liga Peruana de Vóley. | FOTO: Composición Líbero
    COMPARTIR

    La fecha 9 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley definirá las llaves para la disputa por el título. Alianza Lima se quedó con el clásico y se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones. La San Martín puede perder puntos (por un reclamo que presentó Circolo) y eso le permite a Universitario soñar con el segundo puesto.

    Universitario tiene posibilidades de ser segundo en la Liga.

    PUEDES VER: Universitario puede ser segundo de la Liga: Club a un paso de perder tres puntos por mesa

    Liga Peruana de Vóley: programación de la última fecha

    Sábado 7 de marzo

    HorariosPartidosCanales
    2:30Circolo vs. Olva LatinoWeb y app de Latina
    4:45 Club Atlético Atenea vs. Regatas LimaTV, web y app de Latina.
    6:45Universitario vs. San MartínTV, web y app de Latina.

    Domingo 8 de marzo

    HorariosPartidosCanales
    3:00Deportivo Géminis vs. Rebaza AcostaTV, web y app de Latina.
    4:45Alianza Lima vs. Deportivo SoanTV, web y app de Latina.

    Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOS DE VÓLEYPJPTSSETS G/P
    Alianza Lima194951:22
    San Martín194851:21
    Universitario194448:21
    Atenea193241:35
    Géminis193138:31
    Regatas Lima193134:27
    Circolo192533:42
    Dep. Soan191827:42
    Rebaza Acosta191426:48
    Olva Latino191422:49

    Entradas para la Liga Peruana de Vóley

    Las entradas para la última fecha de la Liga Peruana de Vóley se realizarán por Joinnus y estarán disponibles desde las 12:00 horas del 4 de marzo del 2026.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Alianza Lima derrotó cómodamente 3-1 a Universitario y recuperó la punta en la Liga Peruana de Vóley

    2. Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y resultados de la fecha 8 de la segunda fase

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano