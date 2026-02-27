ALERTA MÁXIMA en Walmart de Raleigh: la siguieron y la agredieron sexualmente mientras compraba, y ahora ADVIERTE a otras personas

Una mujer en Memphis está alertando a la comunidad después de denunciar que fue víctima de un ataque sexual dentro de un Walmart ubicado en Austin Peay Highway. El incidente ocurrió un miércoles por la tarde y, según relató, sucedió mientras realizaba compras en la tienda. La información fue reportada por FOX13, que identifica a la presunta víctima únicamente como Annie para proteger su privacidad.

Alerta en Walmart de Raleigh tras ataque a compradora de Memphis

Annie contó que estaba buscando té mientras hablaba por teléfono cuando un hombre se le acercó con un comentario que, al principio, le pareció extraño pero inofensivo. Sin embargo, la situación se volvió inquietante al notar que el mismo individuo aparecía repetidamente en distintos pasillos, siguiéndola a dondequiera que iba. "Mientras iba de pasillo en pasillo, él estaba ahí, siguiéndome en cada movimiento que hacía", dijo Annie a FOX13.

El encuentro escaló cuando Annie se agachó para revisar artículos en un estante. Según su relato, sintió un roce leve en la espalda y, al voltear, descubrió que el hombre se había desnudado y la había tocado. "Qué asco. Qué denigrante para las mujeres", expresó.

Inmediatamente, la víctima buscó ayuda de un empleado de la tienda, lo que provocó que el agresor huyera. Posteriormente, Annie se dirigió a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente. La policía revisó las cámaras de seguridad y confirmó los hechos, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el sospechoso ni se han efectuado arrestos.

Denunciar conductas sospechosas protege a la comunidad

Annie decidió compartir su experiencia públicamente con la esperanza de prevenir incidentes similares y ayudar a identificar al agresor. "Estoy segura de que probablemente no soy la única persona a la que le ha pasado esto", comentó a FOX13.

El hecho de que la agresión ocurriera a plena luz del día, en una tienda concurrida, la dejó impactada. "¿Crees que es seguro comprar en un lugar así? Hay cámaras, empleados, gente por todas partes", dijo.

Su mensaje principal es claro: mantenerse alerta y denunciar cualquier comportamiento inapropiado puede marcar una gran diferencia en la seguridad de todos. "Por favor, repórtenlo. La gente sabe a qué prestar atención y eso ayuda a que los lugares sean más seguros", concluyó Annie, según FOX13.