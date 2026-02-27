Club campeón de la Liga 1 puede recibir un drástico castigo y desaparecer del fútbol peruano

Remezón en el fútbol peruano. En plena disputa del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está evaluando seriamente sancionar de forma contundente a un club que fue campeón nacional. Esta medida conllevaría a su desaparición de todos los torneos profesionales. Conoce de quién se trata y todos los detalles.

Club campeón de la Liga 1 puede desaparecer del fútbol peruano

En los últimos días el balompié nacional ha estado a la expectativa de conocer la situación que atraviesa Deportivo Binacional, club que fue excluido de la anterior temporada de la Liga 1 y que interpuso un reclamo ante el Tribunal Constitucional. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló que el cuadro de Juliaca puede desaparecer del fútbol peruano.

Durante el programa 'Modo Fútbol', Peralta señaló que en la próxima asamblea de bases, la FPF tiene decidido someter a voto para decidir la exclusión de Binacional de todo el sistema del fútbol peruano. Una medida que impediría que participe en cualquier tipo de campeonato. Sin embargo, señaló que dependerá si hay o no respuesta por parte del Tribunal Constitucional a su reclamo.

Video: Modo Fútbol

"En abril hay asamblea de bases de la Federación. En esa asamblea, van a votar para desaparecer del sistema del fútbol peruano a Binacional. Eso es al margen de si sale la resolución del Tribunal Constitucional, pero si no saliera en la asamblea de bases para dictaminar cuál es el futuro de Binacional", señaló el citado comunicador.

Asimismo, el periodista deportivo remarcó que la FPF tiene decidido promover esta medida en contra del cuadro de provincia como un castigo por haber recurrido ante la justicia ordinaria para disputar la máxima división de nuestro balompié. Del mismo modo, señaló que 'El Poderoso del Sur' tampoco está incluido en los participantes para la Liga 2.

"El directorio de la Federación tiene como premisa desaparecer a Binacional del sistema de fútbol por haber ido a la justicia ordinaria y perjudicar al sistema. No es el único, pero van a empezar con Binacional. Lo quieren desaparecer. Binacional tampoco está incluido para jugar Liga 2", sentenció.

Deportivo Binacional fue excluido de la Liga 1 2025 durante el Torneo Clausura.

¿Por qué Deportivo Binacional fue excluido de la Liga 1?

El pasado 19 de agosto de 2025, la FPF emitió un comunicado informando que el recurso que presentó Deportivo Binacional ante Corte Superior de Justicia de Puno quedó desestimado, por lo que de inmediato optaron por su exclusión en pleno desarrollo del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

"Conforme al Artículo 364 del Código Procesal Civil, la aplicación de dicha decisión es de cumplimiento inmediato, incluso si resulta impugnable ante un eventual recurso constitucional, pues no suspende su eficacia (...). En virtud de ello, la Junta Directiva de la FPF Decidió que Binacional queda definitivamente excluido de la Liga 1 Te Apuesto 2025 y del Torneo Juvenil Sub 18 2025, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga 1", mencionaron en su pronunciamiento.