¿Deportivo Binacional vuelve a la Liga 1 2026 tras descender en mesa? Esto es lo último que se sabe

¿Remezón en el fútbol peruano? Durante el último fin de semana empezó a circular la información de que Deportivo Binacional, club que perdió la categoría a mediados del 2025, podría regresar a la Liga 1 2026 luego que el Tribunal Constitucional fallasen a su favor tras una denuncia en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, esto está lejos de la realidad y, de momento, el 'Poderoso del Sur' continuará su participación en la Liga 2.

¿Deportivo Binacional regresa a la Liga 1 2026? Lo último que se sabe

El periodista Gustavo Peralta brindó detalles en 'Hablemos de Max' sobre el caso de Deportivo Binacional y reveló que hasta la fecha, ni el club ni la Federación Peruana de Fútbol han recibido alguna resolución alguna: "No es verdad que ya salió una resolución sobre el tema de Deportivo Binacional. No ha salido nada. Ayer nos decía Kevin Pacheco que Deportivo Binacional no ha recibido nada y la Federación tampoco ha recibido nada".

Luego, el comunicador señaló que la persona que difundió esta información el fin de semana, se rectificó por lo compartido: "Además, causa sorpresa porque esta persona que lo puso, que fue a través de una página de LinkedIn, hoy hizo una corrección. Dijo que se había equivocado porque había confiado en fuentes, porque además, llamaba la atención ese documento que se estaba filtrando esa supuesta resolución porque Binacional no ha pedido que le restituyan los 15 puntos, entonces no hay nada".

Finalmente, Gustavo Peralta resaltó que esto no quiere decir que no haya ninguna resolución, sino que esto tomará tiempo y pronto sabremos la respuesta del Tribunal Constitucional: "No se coman los fake news, no hay nada en este momento. Puede que salga la resolución del Tribunal, no quiere decir que a favor de ellos o de la Federación, no se sabe; pero está en los plazos hasta 15 de marzo para que salga".