Revelan el nombre del club asiático que quiere a Jairo Concha, pero advierten: "No es que se va"

¿Jairo Concha se va de Universitario de Deportes? Debido a sus buenas actuaciones con la camiseta merengue tanto en el plano nacional como internacional, su nombre ha empezado a despertar interés en clubes del exterior y uno de ellos proviene del continente asiático. Específicamente el Al-Fateh, donde ya estuvo Christian Cueva y Alex Valera; sin embargo, esto no quiere decir que el volante vaya a dejar el cuadro crema debido a que existe un interés real para llevárselo.

Al-Fateh quiere a Jairo Concha, pero revelan que todavía no podría dejar Universitario

Gustavo Peralta reveló en 'Hablemos de Max' del interés del Al-Fateh por Jairo Concha. Confesó que tanto su grupo empresarial como el futbolista están al tanto de este interés para llevárselo para mitad de este año.

"Una información sobre Jairo Concha, él tiene contrato con Universitario, pero un grupo empresarial se ha contactado con el grupo empresarial de Jairo Concha que se llama Vibra Fútbol, y le ha hecho saber del interés de un club del medio oriente por Jairo concha. He visto en redes que es el Al-Fateh y yo creo que sí es, donde estuvo Alex Valera y le ha hecho saber que quieren avanzar una posibilidad para tenerlo para mitad de año", empezó diciendo Gustavo Peralta.

Jairo Concha ha anotado un gol en la temporada 2026. Foto: difusión

Sin embargo, el comunicador dejó muy en claro que esto no quiere decir que Jairo Concha vaya a dejar Universitario, pues solo existe un interés y no hay una propuesta clara por el momento, sino que las agencias vienen hablando para poder llegar a un acuerdo.

"Esto no quiere decir que hay propuesta, la 'U' no ha recibido ninguna propuesta, solo le han hecho saber a su entorno el deseo de contar con el jugador y están dispuestos a poner una plata para tenerlo. No es que se va, sino que la agencia hablará y verá si le interesa o no le interesa dentro de los estándares económicos y deportivos; y si le interesa, se trasladará a Universitario y después se verá. Van a ver si esta propuesta se materaliza. Jairo Concha ya lo sabe. Si se materializa, va. Hay que decir que Al-Fateh no ha tenido una buena experiencia con Valera y si habla con Concha, puede no ir. La agencia que maneja a Jairo está manejando otras ofertas", finalizó Gustavo Peralta.