Resultados Examen de Admisión Ordinario II Fase 2026 de la UNSA: puntajes y lista de ingresantes HOY, 15 de marzo

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) se encuentra realizando su proceso de admisión para numerosos aspirantes interesados en conseguir un cupo en la casa de estudios. En este contexto, ha organizado la aplicación de su Examen de Admisión Ordinario para este domingo 15 de marzo de 2026.

Los postulantes se presentaron puntualmente en los diferentes locales asignados por la universidad para poder llevar a cabo esta importante evaluación, por lo que ahora lo que más genera incertidumbre, es conocer los resultados y puntajes finales que se lograron.

Examen de admisión está programado para este 15 de marzo / FOTO: UNSA

¿Quiénes rinden este examen de admisión de UNSA?

La modalidad está dirigida exclusivamente a egresados de educación secundaria y se trata de una de las principales vías de ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).

¿Dónde ver los resultados del examen de admisión de UNSA?

Los resultados que se obtuvieron del Examen de Admisión Ordinario UNSA, ejecutado el 15 de marzo de 2026, serán publicados en los medios autorizados de la universidad.

¿Dónde ver la lista de ingresantes UNSA?

Si eres uno de los postulantes, entonces podrás revisar el listado completo de ingresantes desde el LINK oficial de la UNSA, que es el siguiente: https://admision.unsa.edu.pe/

Costo para examen de admisión UNSA

El monto para ser parte del proceso de la prueba, se ha establecido en S/ 126 para egresados de instituciones educativas nacionales, S/ 176 para parroquiales y S/ 276 para instituciones particulares.