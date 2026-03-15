Resultados del examen de admisión UNMSM 2026-II HOY, 15 de marzo: revisa AQUÍ los puntajes y si alcanzaste vacante

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) está realizando su último examen de admisión este domingo 15 de marzo, por lo que miles de aspirantes estarán presentes en las aulas para intentar alcanzar una de las 5.669 vacantes distribuidas en las 81 carreras profesionales.

Durante este fin de semana se realizaron las evaluaciones del área A, la cual abarca Enfermería, Obstetricia, Psicología, entre otros; y todavía falta que se ejecute la prueba para la carrera de Medicina Humana, la cual está programada para hoy.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo examen de admisión el 8, 9, 14 y 15 de marzo / FOTO: UNMSM

Como se sabe, después del fin de la evaluación, la expectativa entre los postulantes y sus familiares crece en torno a la publicación de los resultados que saldrán, ya que muchos desean conocer si lograron el puntaje solicitado por la 'Decana de América' para sus respectivas carreras.

Cronograma de fechas para examen de admisión

Sábado 7 de marzo de 2026: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo de 2026: Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas. Sábado 14 de marzo de 2026 : Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

: Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana). Domingo 15 de marzo de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

LINK de resultados de UNMSM

Si eres uno de los postulantes que llevó a cabo la prueba, entonces AQUÍ te dejamos el LINK oficial para consultar los resultados: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2026-ii/

¿Cómo revisar los resultados?

Entrar al sitio oficial de la Oficina Central de Admisión.

Elegir la opción "Resultados del examen de admisión 2026-I"

Seleccionar la carrera a la que se postuló.

Finalmente, colocar el código de postulación o los apellidos del postulante.

¿Cuánto dura el examen de admisión?

La duración es de 3 horas, y se rige bajo el Formato del Examen (DECO, que implica 100 preguntas de opción múltiple y respuesta única. Esta está repartida en las siguientes secciones: