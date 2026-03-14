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RESULTADOS Examen de Admisión UNMSM 2026-II: revisa lista de ingresantes y puntajes de HOY, 14 de marzo
La UNMSM ha confirmado la realización de su tercer examen de admisión programado para este 14 de marzo, en el que se evaluará el área A.
El tercer examen del proceso de admisión 2026 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se llevará a cabo este sábado 14 de marzo, y miles de aspirantes que buscan un espacio en la institución, están a la expectativa por conocer todos los detalles.
PUEDES VER: Resultados del Examen de Admisión de la UNMSM: revisa AQUÍ los puntajes de la prueba del área B
La 'Decana de América' ofrece un total de 5.669 vacantes distribuidas en 81 carreras profesionales durante este periodo, y muchos ya participaron en las fechas pasadas que fueron el último sábado 7 y domingo 8 de marzo para otras áreas. Esta vez le toca al Área A.
Si quieres conocer los resultados y puntajes de la evaluación tras haberla rendido, AQUÍ te contamos cuál es el LINK oficial al que debes acudir para poder verificar si lograste o no el ingreso a la casa de estudios.
Fechas para Examen de Admisión 2026-II
- Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
- Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).
- Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina).
- Domingo 15 de marzo: Área A (Especialidad Medicina Humana)
¿Qué llevar al Examen de Admisión 2026-II?
Para presentarse en la prueba, es necesario acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y actualizado, además del carné de postulante impreso.
Carreras de la UNMSM
- Ciencias de la Salud: Incluye carreras como Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Psicología.
- Ciencias Básicas: Carreras como Matemática, Estadística, Física, Biología, entre otras.
- Ingeniería: Incluye una amplia variedad de ingenierías como Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, etc.
- Ciencias Económicas y de la Gestión: Carreras como Administración, Contabilidad y Economía.
- Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales: Incluye Derecho, Comunicación Social, Historia, Sociología, y otras.
UNMSM ofrece traslado gratis
La universidad confirmó que todos sus postulantes tendrán la opción de acudir a alguno de los puntos de encuentro establecidos para ser trasladados hacia el punto en donde se rendirá la prueba de ingreso.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha confirmado movilidad gratis para aspirantes / FOTO: UNMSM
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