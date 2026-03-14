RESULTADOS Examen de Admisión UNMSM 2026-II: revisa lista de ingresantes y puntajes de HOY, 14 de marzo

El tercer examen del proceso de admisión 2026 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se llevará a cabo este sábado 14 de marzo, y miles de aspirantes que buscan un espacio en la institución, están a la expectativa por conocer todos los detalles.

La 'Decana de América' ofrece un total de 5.669 vacantes distribuidas en 81 carreras profesionales durante este periodo, y muchos ya participaron en las fechas pasadas que fueron el último sábado 7 y domingo 8 de marzo para otras áreas. Esta vez le toca al Área A.

Si quieres conocer los resultados y puntajes de la evaluación tras haberla rendido, AQUÍ te contamos cuál es el LINK oficial al que debes acudir para poder verificar si lograste o no el ingreso a la casa de estudios.

Fechas para Examen de Admisión 2026-II

Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina).

Domingo 15 de marzo: Área A (Especialidad Medicina Humana)

¿Qué llevar al Examen de Admisión 2026-II?

Para presentarse en la prueba, es necesario acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y actualizado, además del carné de postulante impreso.

Carreras de la UNMSM

Ciencias de la Salud: Incluye carreras como Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Psicología.

Ciencias Básicas: Carreras como Matemática, Estadística, Física, Biología, entre otras.

Ingeniería: Incluye una amplia variedad de ingenierías como Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, etc.

Ciencias Económicas y de la Gestión: Carreras como Administración, Contabilidad y Economía.

Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales: Incluye Derecho, Comunicación Social, Historia, Sociología, y otras.

UNMSM ofrece traslado gratis

La universidad confirmó que todos sus postulantes tendrán la opción de acudir a alguno de los puntos de encuentro establecidos para ser trasladados hacia el punto en donde se rendirá la prueba de ingreso.