UNMSM anuncia buena noticia: trasladará gratis a postulantes del Examen de Admisión 2026-2
La UNMSM inicio con su proceso de admisión este sábado 7 de marzo y AQUÍ podrás conocer todo sobre el traslado exclusivo que ofrece para estas fechas.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha confirmado oficialmente que sus postulantes tendrán una facilidad para poder llegar hasta las instalaciones de la casa de estudios ha rendir Examen de Admisión 2026-2 que está programado para estos dos primeros fines de semana de marzo.
Como se sabe, la 'Decana de América' se encuentra ahora en medio de su proceso de admisión para el segundo periodo del año 2026, por lo cual miles de jóvenes aspirantes están a la expectativa por conocer cómo será el desarrollo de estas jornadas y qué resultados obtendrán.
Bajo este contexto, la reconocida institución educativa se encargó de gestionar un beneficio para todos los estudiantes, el cual consistirá en brindarles una mejor opción de movilización, para que de esta manera puedan evitar contratiempos al momento de asistir.
De acuerdo a lo que indica su página web en Facebook, la UNMSM enviará vehículos para el traslado exclusivo de sus postulantes, quienes deberán revisar qué punto de encuentro se les hace más accesible y así acercarse con la finalidad de ser transportado hacia la universidad.
Puntos de encuentro para traslado de UNMSM
- Puente Santa Anita: Intersección entre la Av. Nicolás Ayllón y la Vía de Evitamiento
- Metro de Próceres en SJL: Avenida Próceres de la Independencia 1632.
- Estación Miguel Grau: Intersección de la Av. Miguel Grau con la Av. Nicolás Ayllón
