Corte de luz este 8 de marzo hasta por 9 horas: consulta si tu zona será afectada

Este domingo 8 de marzo, nuevamente se generará un corte de luz para algunas zonas del Perú, por lo cual será necesario tener en cuenta qué hogares serán afectados, para así tomar las precauciones del caso y evitar inconvenientes durante la suspensión.

A raíz de la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica del norte del país, determinados puntos serán perjudicados con la falta de electricidad hasta por 9 horas seguidas, lo cual ocasionará que no se puedan realizar ciertas actividades de rutina.

Hasta el momento, Hidrandina ha confirmado que la suspensión se dará en La Libertad y Áncash, por lo que exhortó a todos lo vecinos y vecinas a seguir ciertas recomendaciones antes de que llegue este corte ya establecido por la empresa encargada.

Corte de luz este 8 de marzo en zonas del Perú / FOTO: Freepik

Corte de luz este 8 de marzo

La Libertad

Distrito El Porvenir desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en: Urbanización Huerta Bella, Molinera San Francisco, La Rinconada, San Carlos, Pesqueda II, Perfiles Mecánicos EIRL.

Áncash

En Santa desde las 8:00 a 4:00 p.m.: Coishco, Chimbote (Tamborreal Nuevo y Antiguo, El Castillo, Rinconada, Vinzos, San Juan de Vinzos, Valle El Progreso, Cascajal alto y Bajo, Pedregal, Barbacoa, La Laguna de Vinzos y Pampa de Vinzos).