0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Corte de luz este 8 de marzo hasta por 9 horas: consulta si tu zona será afectada

Algunos sectores en el Perú serán perjudicados con este nuevo corte de luz programado para el 8 de marzo. ¿Estás en una de las zonas incluidas?

Daniela Alvarado
Corte de luz este 8 de marzo en algunas zonas de Perú
Corte de luz este 8 de marzo en algunas zonas de Perú | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Este domingo 8 de marzo, nuevamente se generará un corte de luz para algunas zonas del Perú, por lo cual será necesario tener en cuenta qué hogares serán afectados, para así tomar las precauciones del caso y evitar inconvenientes durante la suspensión.

Municipalidad de Lima realizará diversas actividades en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizará diversas actividades gratis por el Día de la Mujer

A raíz de la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica del norte del país, determinados puntos serán perjudicados con la falta de electricidad hasta por 9 horas seguidas, lo cual ocasionará que no se puedan realizar ciertas actividades de rutina.

Hasta el momento, Hidrandina ha confirmado que la suspensión se dará en La Libertad y Áncash, por lo que exhortó a todos lo vecinos y vecinas a seguir ciertas recomendaciones antes de que llegue este corte ya establecido por la empresa encargada.

Corte de luz

Corte de luz este 8 de marzo en zonas del Perú / FOTO: Freepik

Corte de luz este 8 de marzo

La Libertad

Distrito El Porvenir desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en: Urbanización Huerta Bella, Molinera San Francisco, La Rinconada, San Carlos, Pesqueda II, Perfiles Mecánicos EIRL.

Áncash

En Santa desde las 8:00 a 4:00 p.m.: Coishco, Chimbote (Tamborreal Nuevo y Antiguo, El Castillo, Rinconada, Vinzos, San Juan de Vinzos, Valle El Progreso, Cascajal alto y Bajo, Pedregal, Barbacoa, La Laguna de Vinzos y Pampa de Vinzos).

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¡Distritos de Lima se quedan sin agua! Sedapal anuncia nuevo corte este 8 de marzo hasta por 12 horas

  2. Temblor en Perú HOY, sábado 7 de marzo: epicentro del último sismo, magnitud y reporte del IGP

  3. Lima recibió la mejor noticia que beneficiará a los vecinos: se inauguró importante vía que cambiará la vida de todos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano