Corte de luz este sábado 7 de marzo hasta por 10 horas: consulta AQUÍ si tu zona será perjudicada con la suspensión

¡Malas noticias! Este sábado 7 de marzo algunas de las zonas del Perú no contarán con el servicio de luz, y muchos ciudadanos se han mostrado preocupados ante la situación. De acuerdo a lo que indica su última información, esta suspensión programada se extendería hasta por 10 horas.

El comunicado que ha enviado Hidrandina por medio de su página oficial, confirma que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica, también la mejora de redes de baja tensión y ampliación del sistema eléctrico, así que es necesario que el corte se ejecute.

¿Tu sector no tendrá luz? Aunque se ha confirmado que esta interrupción del recurso solo sería en el norte del país, lo cierto es que hay áreas específicas que serán afectadas y AQUÍ podrás conocer a detalle lo que se ha indicado.

Este 7 de marzo se ha confirmado un nuevo corte de luz en zonas del Perú/ FOTO: Andina

Corte de luz este 7 de marzo

Aunque en algunas zonas solo se suspenderá el suministro por dos horas, en otros puntos la duración será mucho mayor, llegando hasta las 10 horas.

Distrito El Porvenir desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: AA.HH. Tupac Amaru: Av. Las Palmeras Nº S/n. AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas. 69, 82 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V, Y, Z.

Distrito de Otuzco desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en: Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil.

En Julcán desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m.: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso.

En Quiruvilca desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m, al igual que en el distrito de Poroto.

Canales de atención de Hidrandina

Si tienes alguna consulta o quieres reportar algún inconveniente, podrás comunicarte vía WhatsApp (948 327 474), la central telefónica Serviluz (0801-71001), y atención presencial en sus oficinas.

Recomendaciones antes de un corte de luz