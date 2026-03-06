- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Corte de luz este sábado 7 de marzo hasta por 10 horas: consulta AQUÍ si tu zona será perjudicada con la suspensión
Este sábado 7 de marzo se ha programado un nuevo corte de luz en algunas zonas del Perú, por lo que los ciudadanos deberán tomar sus precauciones.
¡Malas noticias! Este sábado 7 de marzo algunas de las zonas del Perú no contarán con el servicio de luz, y muchos ciudadanos se han mostrado preocupados ante la situación. De acuerdo a lo que indica su última información, esta suspensión programada se extendería hasta por 10 horas.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizará diversas actividades gratis por el Día de la Mujer
El comunicado que ha enviado Hidrandina por medio de su página oficial, confirma que se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica, también la mejora de redes de baja tensión y ampliación del sistema eléctrico, así que es necesario que el corte se ejecute.
¿Tu sector no tendrá luz? Aunque se ha confirmado que esta interrupción del recurso solo sería en el norte del país, lo cierto es que hay áreas específicas que serán afectadas y AQUÍ podrás conocer a detalle lo que se ha indicado.
Este 7 de marzo se ha confirmado un nuevo corte de luz en zonas del Perú/ FOTO: Andina
Corte de luz este 7 de marzo
Aunque en algunas zonas solo se suspenderá el suministro por dos horas, en otros puntos la duración será mucho mayor, llegando hasta las 10 horas.
- Distrito El Porvenir desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: AA.HH. Tupac Amaru: Av. Las Palmeras Nº S/n. AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas. 69, 82 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V, Y, Z.
- Distrito de Otuzco desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en: Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil.
- En Julcán desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m.: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso.
- En Quiruvilca desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m, al igual que en el distrito de Poroto.
Canales de atención de Hidrandina
Si tienes alguna consulta o quieres reportar algún inconveniente, podrás comunicarte vía WhatsApp (948 327 474), la central telefónica Serviluz (0801-71001), y atención presencial en sus oficinas.
Recomendaciones antes de un corte de luz
- Asegúrate de cargar laptops, celulares, tablets y, sobre todo, las baterías portátiles un par de horas antes hasta el 100%.
- Ajusta el termostato de la refrigeradora al nivel más frío unas horas antes. Esto creará una "reserva térmica".
- No esperes a que esté oscuro para buscar las linternas. Déjalas en un lugar de fácil acceso. Revisa que tengan pilas o carga suficiente.
- Si vives en un edificio o usas bomba eléctrica, recuerda que sin luz no hay agua. Llena algunos baldes o el tanque antes de que empiece el corte.
- 1
Gobierno anuncia clases virtuales en Lima y Callao por escasez de gas: ¿hasta cuándo durará la medida?
- 2
Lima recibió la mejor noticia que beneficiará a los vecinos: se inauguró importante vía que cambiará la vida de todos
- 3
Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizará diversas actividades gratis por el Día de la Mujer
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90