¡Lo último! Universitario pierde a tricampeón por lesión para duelo ante Los Chankas

Universitario sufrió la baja sensible de un futbolista tricampeón, por lo que Javier Rabanal tendrá cambios en su lista de viajeros a Andahuaylas.

Antonio Vidal
Sensible baja de Universitario para el enfrentamiento contra Los Chankas. Foto: Instagram
Sensible baja de Universitario para el enfrentamiento contra Los Chankas. Foto: Instagram
Universitario de Deportes se prepara para la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 cuando le toque visitar a Los Chankas en Andahuaylas. Los dirigidos por Javier Rabanal buscarán el triunfo de visita que les asegure seguir de cerca al ‘Compadre’ Alianza Lima.

No obstante, no todo es positivo para el conjunto crema, pues Rabanal no podrá jugar con un volante tricampeón para este partido, debido a una lesión ligamentaria.

Se trata de Horacio Calcaterra, quien, según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, no viajará a dicha provincia. Se espera que esté disponible para el partido contra UTC. Ante este panorama, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en un escenario geográfico tan exigente como el de Andahuaylas, para que su recuperación sea prioritaria y evitar que la dolencia se agrave.

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

Universitario se enfrentará a Los Chankas por la fecha 6 del Torneo Apertura. Este encuentro se realizará el 8 de marzo, desde las 3.30 p. m..

Tabla de posiciones de Liga 1: fecha 6

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima5413
2. Universitario5411
3. Los Chankas5311
4. UTC5310
5. Melgar549
6. Cienciano537
7. Sport Huancayo517
8. Comerciantes Unidos507
9. Juan Pablo II5-57
10. Alianza Atlético506
11. Sporting Cristal505
12. FC Cajamarca6-25
13. Deportivo Garcilaso5-15
14. Sport Boys5-15
15. ADT5-25
16. Cusco FC5-14
17. CD Moquegua4-54
18. Atlético Grau6-54

No olvides revisar tu agenda deportiva

