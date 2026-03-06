0

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga: a qué hora, apuestas y dónde ver

Barcelona juega contra Athletic Club este sábado 7 de marzo por la fecha 27 de LaLiga. Horarios y canales para ver en vivo el partido.

Jesús Yupanqui
Barcelona juega contra Athletic Bilbao por una nueva jornada de LaLiga.
Barcelona juega contra Athletic Bilbao por una nueva jornada de LaLiga. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Barcelona llega al Estadio San Mamés con el objetivo de mantener su diferencia de 4 puntos con el Real Madrid. El partido entre Azulgranas contra Athletic Club, por la fecha 27 de LaLiga , se realizará este sábado 7 de marzo, a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y será transmitido EN VIVO por DSports.

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 7 de marzo.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, sábado 7 de marzo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Tras quedar a un paso de clasificar a la final de la Copa del Rey, Barcelona quiere lavarse la cara ante Athletic, sobre todo conociendo que el Real Madrid ganó y por ahora la diferencia es de un punto.

Hansi Flick no podrá contar con Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Jules Koundé y Alejandro Balde por lesión. La duda es Pedri, quien debe recuperarse del desgaste físico por la seguidilla de partidos.

El DT del conjunto catalán llenó de elogios a su rival de turno, reconoció que en San Mamés no será un partido sencillo, pero está contento por el rendimiento de sus jugadores y cómo responden a los entrenamientos.

"El Athletic tiene un equipo fantástico. No será un partido sencillo. Pero estoy encantado con el rendimiento de mi equipo en los entrenamientos. El equipo está a un nivel alto y eso nos debe dar confianza. Todavía hay mucho camino por recorrer", puntualizó Flick.

Ernesto Valverde, por su parte, celebra el regreso de Aymeric Laporte. Sin embargo, deberá suplir la suplencia de Saanadi y Beñat Prados. Además, Nico Williams atraviesa molestias físicas.

Athletic Club

Bilbao quedó listo para el duelo ante Barcelona

El DT de Bilbao analizó el estilo de juego de Barcelona y señaló que toma muchos riesgos por adelantar sus líneas. Solo tienen que gestionar el balón y estar atentos en la zona central.

"El Barcelona está tomando muchos riesgos, tiene una línea defensiva alta y hay que saber gestionarla, y luego tiene una línea de ataque fuerte", puntualizó.

¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona contra Athletic Club se realizará este sábado 7 de marzo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Bilbao está pactado para las 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia, A continuación, revisa los horarios del compromiso por país:

  • México: 14:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas
  • España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club?

En Perú, el partido entre Barcelona contra Athletic Club será transmitido EN VIVO por DSports para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay. En Bolivia el duelo estará disponible por TiGo Sports.

En España, el compromiso estará disponible por Movistar + y en Estados Unidos sigue las acciones por ESPN Deportes.

Barcelona vs. Athletic Club: Últimos partidos

  • Barcelona 5-0 Athletic Club | 07.01.26
  • Barcelona 4-0 Athletic Club | 22.11.25
  • Athletic Club 0-3 Barcelona | 25.05.25
  • Athletic Club 0-2 Barcelona | 08.01.25
  • Barcelona 2-1 Athletic Club | 24.08.24

Barcelona vs. Athletic Club: Apuestas

ApuestasAthletic ClubEmpateBarcelona
Betsson4.454.251.68
Betano4.804.301.72
Bet3654.504.201.67
1XBet4.674.521.73
CoolBet4.804.401.68
DoradoBet5.004.501.64

Para las principales casas de apuestas, Barcelona es candidato para llevarse el triunfo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cienciano aseguró millonaria suma de dinero tras clasificar a fase de grupos de la Sudamericana

  2. Cienciano eliminó a Melgar en penales y clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana

  3. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 7 de marzo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano