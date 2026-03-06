Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga: a qué hora, apuestas y dónde ver

Barcelona llega al Estadio San Mamés con el objetivo de mantener su diferencia de 4 puntos con el Real Madrid. El partido entre Azulgranas contra Athletic Club, por la fecha 27 de LaLiga , se realizará este sábado 7 de marzo, a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y será transmitido EN VIVO por DSports.

Tras quedar a un paso de clasificar a la final de la Copa del Rey, Barcelona quiere lavarse la cara ante Athletic, sobre todo conociendo que el Real Madrid ganó y por ahora la diferencia es de un punto.

Hansi Flick no podrá contar con Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Jules Koundé y Alejandro Balde por lesión. La duda es Pedri, quien debe recuperarse del desgaste físico por la seguidilla de partidos.

El DT del conjunto catalán llenó de elogios a su rival de turno, reconoció que en San Mamés no será un partido sencillo, pero está contento por el rendimiento de sus jugadores y cómo responden a los entrenamientos.

"El Athletic tiene un equipo fantástico. No será un partido sencillo. Pero estoy encantado con el rendimiento de mi equipo en los entrenamientos. El equipo está a un nivel alto y eso nos debe dar confianza. Todavía hay mucho camino por recorrer", puntualizó Flick.

Ernesto Valverde, por su parte, celebra el regreso de Aymeric Laporte. Sin embargo, deberá suplir la suplencia de Saanadi y Beñat Prados. Además, Nico Williams atraviesa molestias físicas.

Bilbao quedó listo para el duelo ante Barcelona

El DT de Bilbao analizó el estilo de juego de Barcelona y señaló que toma muchos riesgos por adelantar sus líneas. Solo tienen que gestionar el balón y estar atentos en la zona central.

"El Barcelona está tomando muchos riesgos, tiene una línea defensiva alta y hay que saber gestionarla, y luego tiene una línea de ataque fuerte", puntualizó.

¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona contra Athletic Club se realizará este sábado 7 de marzo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Bilbao está pactado para las 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia, A continuación, revisa los horarios del compromiso por país:

México: 14:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club?

En Perú, el partido entre Barcelona contra Athletic Club será transmitido EN VIVO por DSports para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay. En Bolivia el duelo estará disponible por TiGo Sports.

En España, el compromiso estará disponible por Movistar + y en Estados Unidos sigue las acciones por ESPN Deportes.

Barcelona vs. Athletic Club: Últimos partidos

Barcelona 5-0 Athletic Club | 07.01.26

Barcelona 4-0 Athletic Club | 22.11.25

Athletic Club 0-3 Barcelona | 25.05.25

Athletic Club 0-2 Barcelona | 08.01.25

Barcelona 2-1 Athletic Club | 24.08.24

Barcelona vs. Athletic Club: Apuestas

Apuestas Athletic Club Empate Barcelona Betsson 4.45 4.25 1.68 Betano 4.80 4.30 1.72 Bet365 4.50 4.20 1.67 1XBet 4.67 4.52 1.73 CoolBet 4.80 4.40 1.68 DoradoBet 5.00 4.50 1.64

Para las principales casas de apuestas, Barcelona es candidato para llevarse el triunfo.