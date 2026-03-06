Cienciano aseguró millonaria suma de dinero tras clasificar a fase de grupos de la Sudamericana

Cienciano tras haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' se impuso en la tanda de penales ante Melgar en el 'Clásico del Sur' y ahora esperará al sorteo para conocer a sus rivales en esta nueva etapa, con la mente puesta en conseguir un nuevo título internacional. Tras haber asegurado su pase, el cuadro imperial recibió una gran suma de dinero por parte de la Conmebol.

Cienciano recibió millonario premio por clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana

Tras este logro, los hinchas tienen algo más que celebras que la clasificación, pues se conoció que Cienciano recibió un jugoso premio económico. De acuerdo a lo indicado por la Conmebol, por el hecho de haber accedido a la fase preliminar, el 'Papá' recibió 250 mil dólares de premio.

Por si esto no fuese poco, el 'Papá' acaba de sumar 900 mil dólares por acceder a la fase de grupos del torneo continental. De esta forma, hasta el momento, llevan un total de 1,15 millones de dólares. Una fuerte suma de dinero que refuerza sus arcas económicas y servirá para potenciar su plantel con el fin de poder imponerse a sus rivales en esta etapa.

Cienciano venció a Melgar en Cusco y se motiva con hacer historia en la Sudamericana.

Recordemos que en la temporada pasada, el cuadro imperial logró acceder a los octavos de final de la competencia, dejando una gran rendimiento en el campo. Una hazaña que buscarán mejorar en esta campaña bajo el mando de Horacio Melgarejo.

De igual manera, Cienciano tendrá opción de poder seguir adquiriendo nuevos premios en la competencia, aunque todo dependerá de las etapas que logre superar. Asimismo, sumarán grandes sumas en concepto de taquilla aprovechando lo atractivo de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026?

Está programado que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se desarrolle el próximo 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, Paraguay. Cabe señalar que esta instancia de la competencia está programado para que inicie en la primera semana de abril.