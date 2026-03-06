Flavio Azzaro arremetió contra Lionel Messi por reunión con Donald Trump: "No es casualidad"

El plantel del Inter Miami acudió a una ceremonia de reconocimiento en la Casa Blanca por haber conseguido la Copa de la MLS. En este acto protocolar estuvo Lionel Messi, la gran figura del equipo y, en uno de los momentos más llamativos, se juntó con Donald Trump dejando una impactante postal. Tras ello, el periodista Flavio Azzaro no tardó en reaccionar y criticar al '10' argentino por esta acción.

Flavio Azzaro arremetió contra Lionel Messi por reunión con Donald Trump

Mediante su programa 'No Podemos Perder', el periodista argentino Flavio Azzaro brindó su opinión luego de que se hiciera viral la imagen de Lionel Messi estrechando la mano de Donald Trump y no dudó en arremeter en contra del exjugador del Barcelona, dejando entrever que acudió a la presión para acudir al evento.

Y es que el hombre de prensa reveló que el pasado ambas personalidades coincidieron en otro lugar y fue el presidente de Estados Unidos quien intentó sacar una foto del encuentro, sin embargo, en dicha ocasión Messi se negó.

"Esta es una foto que va a recorrer el mundo, porque Trump lo hizo a propósito. Messi puede decir 'disculpen, mi nene tiene fiebre, yo no voy'. Hubo un día que Messi coincidió con Trump, quisieron sacar una foto y él dijo que no. Entonces, que ahora tenga que mostrarse con Trump habla de que pasan muchas cosas, no es una casualidad que juegue en Estados Unidos, hay muchísimos compromisos, el próximo mundial se juega ahí y la AFA tiene negocios", mencionó el comunicador.

Asimismo, Azarro cuestionó que esta reunión se de justo en medio de los conflictos bélicos que enfrenta el país norteamericano con Irán. Por otro lado, remarcó que Lionel Messi siempre fue ajeno a los temas políticos incluso con Javier Milei, presidente de Argentina.

"Hay un momento muy candente (por la guerra con Irán) y Messi boludo no es, por algo siempre se mantuvo ajeno a la política. Javier Milei se muere por una foto con Messi, da un brazo por una foto y él no se la da. Esta vez con Trump tuvo que ir. Él sabe que esta foto va recorrer el mundo y que tiene la capacidad de plantarse y decir 'yo jugo hasta hoy en Estados Unidos, no me saco una foto con Trump'. Estamos hablando de uno de los momentos más controversiales de Trump como presidente", finalizó.

Usuarios criticaron a Lionel Messi por reunirse con Donald Trump

Esta reunión no pasó desapercibido, pues diversos usuarios en redes sociales no tardaron en criticar a Lionel Messi, ya que consideran que el mandatario está liderando la devastadora guerra en medio oriente que lleva dejando el deceso de varias personas. De hecho, durante su discurso, Donald Trump resaltó que su gestión está cooperando con Israel para contener al ejercito iraní.