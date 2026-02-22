- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
Messi intentó encarar a los árbitros tras perder por goleada y Suárez lo tuvo que frenar
¡Se calentó! Lionel Messi terminó incómodo tras la dura derrota por 3-0 ante Los Ángeles FC y al término del partido trató de reclamarle a los árbitros del cotejo.
A Lionel Messi no le sentó nada bien que el Inter Miami se vaya goleado ante Los Ángeles FC por la MLS y luego del pitazo final, salió directo a buscar al árbitro principal del partido. A través de unas imágenes difundidas en las redes sociales, se observa cómo el argentino es retenido por Luis Suárez para evitar la discusión y una posible sanción por parte de la organización.
PUEDES VER: Prensa paraguaya anuncia cambio en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Libertadores: "Modificado"
Lionel Messi intentó encarar al árbitro, pero Suárez lo impidió
Tras la derrota ante LAFC, Lionel Messi no pudo manejar su disconformidad con las decisiones del árbitro y fue a buscarlo para encararlo. El crack argentino terminó caliente luego de perder el primer duelo en el arranque de la MLS. De no haber sido por Luis Suárez, quizás el '10' del Inter habría recibido una sanción.
Luego de la dura caída frente al equipo de Son Heung-Min, el rosarino se marchó a los vestuarios visiblemente molesto. No obstante, su salida no fue de manera directa. Según registraron las cámaras, intentó seguir a los árbitros filtrándose en el acceso de salida y entrada. De no ser por la aparición de Luis Suárez, quien frenó al capitán argentino, se evitó un incidente mayor y polémico.
A pesar de la poca paciencia de Lionel Messi para afrontar la derrota, quien sí salió al frente fue Javier Mascherano, DT de Inter Miami. "Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", indicó.
De esta manera, Inter Miami arranca la temporada con una derrota que lo posiciona en lo más abajo de la tabla, pero para la próxima fecha tendrá la oportunidad de sumar tres valiosos puntos cuando se enfrenta al Orlando City, exequipo de Pedro Gallese.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90