Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de marzo: números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO

La Lotería de Boyacá juega EN VIVO HOY, sábado 14 de marzo, y AQUÍ podrás revisar de cerca la emisión desde Colombia. No te pierdas los números ganadores y resultados que salgan en la noche de este fin de semana, para así comprobar si tuviste o no suerte.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se lleva a cabo todos los días sábados a las 10:42 p.m. exactamente, y podrás revisar los resultados finales a través de esta nota en la página de Libero.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Consiste en jugar un número y serie impresos en un billete, y esperar lo que mande el azar a la posibilidad de ganar una premiación estipulada en un plan de premios.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería de Boyacá?

En el caso de que sea un premio del Plan de Premios, este se paga por medio de una transferencia bancaria a la cuenta relacionada. Por otro lado, si se trata de los promocionales se paga el premio ganado.

¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?