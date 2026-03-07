- Hoy:
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de marzo: números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO
La Lotería de Boyacá regresa con una emocionante edición HOY, sábado 7 de marzo y AQUÍ podrás encontrar toda la información sobre el último sorteo. ¡Suerte!
HOY, sábado 7 de marzo se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos más populares de Colombia que cada semana entrega millonarios premios a los afortunados ganadores. Si ya tienes tu boleto y quieres conocer los números ganadores EN VIVO, te invitamos a revisar la nota completa con todos los resultados, el premio mayor y los detalles.
Último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 28 de febrero
La Lotería de Boyacá realizado el sábado 28 de febrero de 2026 entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. En esa jornada, el número ganador del premio mayor fue 6594 de la serie 432.
Resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del 28 de febrero.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia, generalmente alrededor de las 10:42 p. m. (hora colombiana). El sorteo del premio mayor se transmite en vivo por televisión y plataformas digitales.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, una de las bolsas más altas entre las loterías tradicionales del país. Este monto se entrega al jugador que acierte el número ganador con su serie correspondiente durante el sorteo semanal que se realiza los sábados por la noche.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1 000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
