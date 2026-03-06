¡Mucha atención! Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos ataques terroristas en el país, esto como respuesta a la guerra iniciada contra Irán, en colaboración con Israel.

Vale mencionar que esta situación se está llevando a cabo en un contexto donde el conflicto se intensifica y se extiende por toda la región de Medio Oriente, generando preocupación sobre la seguridad nacional y la estabilidad en la zona.

Trump confirma la posibilidad de próximos atentados en EE. UU. como represalia por la guerra contra Irán

A través de una entrevista con la revista Time, compartida este 5 de febrero, y la información de ‘La Nación’, el actual presidente Donald Trump no pudo evitar referirse a la inquietud de los estadounidenses respecto a posibles atentados, los cuales siguen dejando mucha incertidumbre en la comunidad.

Trump confirma la posibilidad de próximos atentados en EE. UU. como represalia por la guerra contra Irán. Foto: AFP

Al respecto, señaló lo siguiente: “Supongo”. “Hay ocasiones en las que no tienes otra opción. Esta fue una de esas ocasiones”, añadió.

Durante un evento en Washington, donde se homenajeó a los campeones de la Major League Soccer 2025, Trump también se refirió a la situación de conflicto con Irán. Precisó públicamente por estos temas que “la gente se preocupa por eso todo el tiempo” y que su equipo se prepara constantemente para enfrentar tales eventualidades.

Asimismo, el republicano señaló que “algunas personas morirán”, reflejando la gravedad de la situación. “America First (Estados Unidos Primero) consiste realmente en mantener a Estados Unidos sano y seguro, y en no permitir que otros países, ya saben, nos ataquen”, añadió.

Casa Blanca de pronuncia ante el conflicto con Irán

A través de un comunicado con la Casa Blanca se conoció más sobre la situación que se vive más en EE. UU. frente a Irán. Por su parte, Trump insistió en que, en alguna conversación o acuerdo, se deberá tomar en cuenta primero la capitulación total del régimen islámico.

“No habrá acuerdo con Irán, excepto con rendición incondicional”, señaló en un mensaje publicado Trump en su red social Truth Social.