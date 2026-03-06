0
ALERTA ROJA, inmigrantes con TPS: esta COMPLICADA situación RETRASA la renovación de la identificación de haitianos en este estado

Cientos de haitianos en Ohio están experimentando demoras en la renovación de sus licencias de conducir e identificaciones debido a una importante razón.

¡Atención! Cientos de haitianos en Ohio, en EE. UU,. se encuentran en una complicada situación debido a los retrasos en la renovación de sus licencias de conducir e identificaciones, mientras el Departamento de Vehículos Motorizados de Ohio (BMV) se encuentra a la espera de la verificación federal de su Estatus de Protección Temporal (TPS). ¿Qué se sabe sobre ello?

John Whitacre, fundador y director ejecutivo de una empresa en Springfield, en conversación con '10 Investigates' destacó que su principal función es que los estudiantes conductores continúen avanzando en su formación. No obstante, los problemas relacionados con el TPS siguen obstaculizando el progreso de algunos de sus alumnos haitianos.

"Están en una especie de limbo esperando a ver cuándo podrán renovar ese permiso temporal para continuar con su educación vial", expresó Whitacre a la prensa, exponiendo lo que sucede hoy en día en dicho estado y con este grupo de extranjeros.

TPS.

Cabe resaltar que el programa TPS, que expiró a inicios de febrero, ha sido objeto de un fallo judicial que impide su aplicación hasta el 15 de marzo, lo que ha generado incertidumbre entre los beneficiarios.

Según el BMV, aquellos que califiquen para el TPS y posean una licencia o identificación deben asegurarse de que la fecha de vencimiento de estos documentos coincida con la del programa. Todo ello ha llevado a que muchas licencias e identificaciones hayan caducado en febrero, a pesar de que la fecha de vencimiento del TPS no se está aplicando.

¿Por qué la renovación no es inmediata?

Es importante saber que, si bien las renovaciones son factibles para este grupo, el BMV debe primero confirmar el estatus TPS de cada persona a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

