0
EN VIVO
Cienciano vs Melgar HOY por Copa Sudamericana

Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizará diversas actividades gratis por el Día de la Mujer

La Municipalidad de Lima informó que en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer 2026 se llevará a cabo diferentes actividades recreativas gratuitas.

Angie De La Cruz
Municipalidad de Lima realizará diversas actividades en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.
Municipalidad de Lima realizará diversas actividades en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este domingo 8 de marzo y en medio de lo que será esta importante fecha, la Municipalidad de Lima informó que realizará diversas actividades gratuitas. Mediante sus redes sociales precisó el lugar, fecha y horario en el que podrá asistir el público.

Así fue el traslado de Adrián Villar a la carceleta de Ancón para clasificación del INPE.

PUEDES VER: Enmarrocado y con fuerte cordón policial: así fue trasladado Adrián Villar tras recibir prisión preventiva

Actividades de la Municipalidad de Lima por el Día de la Mujer

  • Diosdado Gaitán Castro en concierto: Este sábado 7 de marzo, a las 7:00 p. m., el cantante Diosdado Gaitán Castro ofrecerá un concierto en la Explanada Museo Metropolitano de Lima. El ingreso es libre al público, pero en especial a las mujeres quienes podrán memorar su día.
  • Salud popular: Se realizará una campaña de servicios médicos gratuitos este sábado 7 de marzo, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., entre el cruce de las calles Chira con Paita, altura del Mercado Limoncillo, Rímac.
  • Feria Gastronómica: Se presentará un festival culinario en la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima, este sábado 7 de marzo desde las 11:00 a. m.
Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima realizará feria gastronómica este 7 de marzo.

  • Yoga, Mujer en armonía: Las mujeres podrán practicar yoga en el Club Met Huáscar en Villa El Salvador este sábado 7 de marzo, desde las 8:00 a. m. El ingreso es libre.
  • Aerotón fitness: El domingo 8 de marzo, a partir de las 11:00 a. m., el público podrá asistir al Club Met Manco Cápac en Carabayllo, desde las 11:00 a. m.
  • Mujeres cumpleañeras en los Clubes Metropolitanos: La Municipalidad de Lima informa que las mujeres mayores de 11 años y que cumplan años este 8 de marzo podrán ingresar gratis a dichos establecimientos solo con DNI.
  • Bici salida recreativa: Este domingo 8 de marzo, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m., se realizará un paseo en bicicleta con partida y retorno en el Parque Washington.
  • Feria Festi Mujer: En el Parque Washington en Cercado de Lima, se llevará a cabo este feriado, este domingo 8 de marzo desde las 10:30 a. m.
  • Encuentro artístico: Los interesados podrán ingresar gratis a la Plazuela del Teatro, ubicada en Jr. Huancavelica 200. La cita es este domingo 8 de marzo, a las 3:30 p. m.
  • Homenaje a Yma Súmac: La agenda de actividades se cierra con este show que se llevará a cabo este martes 10 de marzo, a las 7:30 p. m. La ubicación es en Sala Alzedo, Jr. Huancavelica 251, Cercado de Lima y las entradas libres se podrá adquirir a través de Tickets Lima.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿A qué hora inicia el paro de transportistas del jueves 5 de marzo y cuáles serán los puntos de concentración?

  2. Distritos de Lima sufrirán corte de agua este jueves 5 de marzo: SEDAPAL confirma zonas y horarios

  3. ¿Habrá clases en colegios privados este jueves 5 de marzo por paro de transportistas? Lo último que se sabe

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano