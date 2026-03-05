Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizará diversas actividades gratis por el Día de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este domingo 8 de marzo y en medio de lo que será esta importante fecha, la Municipalidad de Lima informó que realizará diversas actividades gratuitas. Mediante sus redes sociales precisó el lugar, fecha y horario en el que podrá asistir el público.

Actividades de la Municipalidad de Lima por el Día de la Mujer

Diosdado Gaitán Castro en concierto: Este sábado 7 de marzo, a las 7:00 p. m., el cantante Diosdado Gaitán Castro ofrecerá un concierto en la Explanada Museo Metropolitano de Lima. El ingreso es libre al público, pero en especial a las mujeres quienes podrán memorar su día.

Salud popular: Se realizará una campaña de servicios médicos gratuitos este sábado 7 de marzo, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., entre el cruce de las calles Chira con Paita, altura del Mercado Limoncillo, Rímac.

Feria Gastronómica: Se presentará un festival culinario en la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima, este sábado 7 de marzo desde las 11:00 a. m.

Yoga, Mujer en armonía: Las mujeres podrán practicar yoga en el Club Met Huáscar en Villa El Salvador este sábado 7 de marzo, desde las 8:00 a. m. El ingreso es libre.

Aerotón fitness: El domingo 8 de marzo, a partir de las 11:00 a. m., el público podrá asistir al Club Met Manco Cápac en Carabayllo, desde las 11:00 a. m.

Mujeres cumpleañeras en los Clubes Metropolitanos: La Municipalidad de Lima informa que las mujeres mayores de 11 años y que cumplan años este 8 de marzo podrán ingresar gratis a dichos establecimientos solo con DNI.

Bici salida recreativa: Este domingo 8 de marzo, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m., se realizará un paseo en bicicleta con partida y retorno en el Parque Washington.

Feria Festi Mujer: En el Parque Washington en Cercado de Lima, se llevará a cabo este feriado, este domingo 8 de marzo desde las 10:30 a. m.

Encuentro artístico: Los interesados podrán ingresar gratis a la Plazuela del Teatro, ubicada en Jr. Huancavelica 200. La cita es este domingo 8 de marzo, a las 3:30 p. m.