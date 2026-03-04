¿Se cancelan las clases en colegios privados este jueves 5 de marzo por paro de transportistas? Lo último que se sabe

Este miércoles 4 de marzo, cientos de colegios privados en Lima han iniciado el año escolar 2025; sin embargo, las clases presenciales podrían sufrir algún tipo de modificación debido al reciente anuncio de un nuevo paro de transportistas para mañana jueves 5 de marzo. ¿El Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció?

De acuerdo a lo informado por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), la paralización de este 5 de marzo tiene el objetivo de exigir, una vez más, las garantías necesarias ante la ola de criminalidad que afecta duramente el sector. Los protestantes buscarán llegar hasta el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno.

Estudiantes podrían verse afectados por el nuevo paro de transportistas.

El atentado más reciente que informan los transportistas, se data del 3 de marzo, cuando dos sujetos desconocidos, a bordo de una motocicleta lineal, realizaron disparos con un arma de fuego contra una combi en la Av. Gambeta. El chofer fue trasladado al hospital Carrión; sin embargo, ni su seguro ni el SIS asumieron los gastos médicos, indicaron los conductores del rubro.

¿Se cancelan las clases este 5 de marzo por paro de transportistas?

Hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en el transcurso del día el titular pueda emitir alguna información, puesto que se estima que más de 8 mil choferes no saldrán a trabajar este 5 de marzo, lo que afectará directamente a padres de familia, estudiantes y docentes.

Se recalca que si bien el regreso a clases para colegios públicos en el Perú será el próximo lunes 16 de marzo; miles de estudiantes de instituciones privadas ya iniciaron sus actividades escolares. De manera que ante una nueva protesta en la capital, la ciudadanía tendría problemas para transitar libremente.

Respecto el paro de transportistas para este jueves 5 de marzo, se recomienda tomar precauciones, salir con anticipación hacia sus destinos, evaluar rutas alternas y, estar pendientes al anuncio de teletrabajo o clases virtuales. Asimismo, mantenerse atentos a los reportes oficiales para conocer el desarrollo de la jornada.