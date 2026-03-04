Temblor en Perú EN VIVO de HOY, miércoles 4 de marzo: último sismo y magnitud

HOY, miércoles 4 de marzo, podrás seguir de cerca cada incidencia que suceda en relación a los movimientos telúricos suscitados en el Perú. Revisa AQUÍ la magnitud, epicentro y más detalles informativos que te servirán para estar al tanto de los últimos sismos que se presenten durante el día.

Sismos en Perú hoy, miércoles 4 de marzo: últimas noticias en vivo 10:16 Temblor se sintió hoy en Perú: ¿a qué hora fue? IGP informó que hoy, miércoles 4 de marzo, se sintió un sismo de 3.5 grados en Chilca, Cañete, Lima. 09:48 ¡Bienvenidos a este espacio! En este espacio podrás conocer lo último de la información en tiempo real sobre los sismos ocurridos hoy, en Perú.

¿Dónde ubicarse durante un movimiento sísmico?

En interiores: cerca de columnas, muros estructurales, esquinas firmes, junto a muebles resistentes y en habitaciones pequeñas.

En exteriores: mantenerse alejado de edificios, vidrios, postes, cables eléctricos o árboles grandes, y buscar espacios abiertos como plazas o parques.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Se recomienda conocer la infraestructura del hogar, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda, asegurar muebles y objetos pesados que puedan caerse y generar accidentes, además es clave tener noción básica de primeros auxilios.

Mochila de emergencia: qué debes llevar ante un sismo

Agua y comida enlatada para las primeras 72 horas

Kit básico de primeros auxilios y medicamentos.

Silbato y encendedor

Radio de pilas

Papel higiénico, muda de ropa e impermeable

Copia del juego de llaves de la casa

Dinero efectivo

Batería externa y pila recargable para celular

Pluma y libreta con lista de teléfonos de emergencia

Cepillo y pasta de dientes

Cubrebocas y gel antibacterial

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

El sismo consiste en cualquier vibración de la corteza terrestre ocasionada por la liberación de energía por fracturas geológicas. Por otro lado, el terremoto es la sacudida del terreno, debida a la deformación de la corteza terrestre que provocan fuerzas internas del planeta. Finalmente, el temblor se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad.