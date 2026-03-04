0

Temblor en Perú EN VIVO de HOY, miércoles 4 de marzo: último sismo y magnitud

HOY, 4 de marzo, podrás revisar AQUÍ las últimas noticias que se registren sobre temblores en el país. Te dejamos la data actualizada.

Daniela Alvarado
Temblor en Perú: consulta epicentro y magnitud de los últimos sismo
Temblor en Perú: consulta epicentro y magnitud de los últimos sismo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

HOY, miércoles 4 de marzo, podrás seguir de cerca cada incidencia que suceda en relación a los movimientos telúricos suscitados en el Perú. Revisa AQUÍ la magnitud, epicentro y más detalles informativos que te servirán para estar al tanto de los últimos sismos que se presenten durante el día.

Revisa el reporte sísmico del IGP para este martes 3 de marzo de 2026 en Perú.

PUEDES VER: Temblor, martes 3 de marzo en Perú, Lima: último sismos, magnitud y epicentro, según IGP

Sismos en Perú hoy, miércoles 4 de marzo: últimas noticias en vivo

10:16
4/3/2026

Temblor se sintió hoy en Perú: ¿a qué hora fue?

IGP informó que hoy, miércoles 4 de marzo, se sintió un sismo de 3.5 grados en Chilca, Cañete, Lima.

sismo

09:48
4/3/2026

¡Bienvenidos a este espacio!

En este espacio podrás conocer lo último de la información en tiempo real sobre los sismos ocurridos hoy, en Perú.

¿Dónde ubicarse durante un movimiento sísmico?

  • En interiores: cerca de columnas, muros estructurales, esquinas firmes, junto a muebles resistentes y en habitaciones pequeñas.
  • En exteriores: mantenerse alejado de edificios, vidrios, postes, cables eléctricos o árboles grandes, y buscar espacios abiertos como plazas o parques.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Se recomienda conocer la infraestructura del hogar, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda, asegurar muebles y objetos pesados que puedan caerse y generar accidentes, además es clave tener noción básica de primeros auxilios.

Mochila de emergencia: qué debes llevar ante un sismo

  • Agua y comida enlatada para las primeras 72 horas
  • Kit básico de primeros auxilios y medicamentos.
  • Silbato y encendedor
  • Radio de pilas
  • Papel higiénico, muda de ropa e impermeable
  • Copia del juego de llaves de la casa
  • Dinero efectivo
  • Batería externa y pila recargable para celular
  • Pluma y libreta con lista de teléfonos de emergencia
  • Cepillo y pasta de dientes
  • Cubrebocas y gel antibacterial

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

El sismo consiste en cualquier vibración de la corteza terrestre ocasionada por la liberación de energía por fracturas geológicas. Por otro lado, el terremoto es la sacudida del terreno, debida a la deformación de la corteza terrestre que provocan fuerzas internas del planeta. Finalmente, el temblor se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Corte de luz este 4 de marzo: revisa si tu zona será afectada y los horarios de la interrupción

  2. ¿Se confirmó paro de transportistas para este 5 de marzo? Esto es LO ÚLTIMO que se sabe tras anuncio de marcha

  3. Municipalidad de Lima anuncia excelente noticia para vecinos: obra terminada brindará mayor seguridad en la zona

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano