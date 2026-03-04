- Hoy:
Temblor en Perú EN VIVO de HOY, miércoles 4 de marzo: último sismo y magnitud
HOY, 4 de marzo, podrás revisar AQUÍ las últimas noticias que se registren sobre temblores en el país. Te dejamos la data actualizada.
HOY, miércoles 4 de marzo, podrás seguir de cerca cada incidencia que suceda en relación a los movimientos telúricos suscitados en el Perú. Revisa AQUÍ la magnitud, epicentro y más detalles informativos que te servirán para estar al tanto de los últimos sismos que se presenten durante el día.
Temblor, martes 3 de marzo en Perú, Lima: último sismos, magnitud y epicentro, según IGP
Sismos en Perú hoy, miércoles 4 de marzo: últimas noticias en vivo
Temblor se sintió hoy en Perú: ¿a qué hora fue?
IGP informó que hoy, miércoles 4 de marzo, se sintió un sismo de 3.5 grados en Chilca, Cañete, Lima.
¡Bienvenidos a este espacio!
En este espacio podrás conocer lo último de la información en tiempo real sobre los sismos ocurridos hoy, en Perú.
¿Dónde ubicarse durante un movimiento sísmico?
- En interiores: cerca de columnas, muros estructurales, esquinas firmes, junto a muebles resistentes y en habitaciones pequeñas.
- En exteriores: mantenerse alejado de edificios, vidrios, postes, cables eléctricos o árboles grandes, y buscar espacios abiertos como plazas o parques.
¿Qué hacer antes de un sismo?
Se recomienda conocer la infraestructura del hogar, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda, asegurar muebles y objetos pesados que puedan caerse y generar accidentes, además es clave tener noción básica de primeros auxilios.
Mochila de emergencia: qué debes llevar ante un sismo
- Agua y comida enlatada para las primeras 72 horas
- Kit básico de primeros auxilios y medicamentos.
- Silbato y encendedor
- Radio de pilas
- Papel higiénico, muda de ropa e impermeable
- Copia del juego de llaves de la casa
- Dinero efectivo
- Batería externa y pila recargable para celular
- Pluma y libreta con lista de teléfonos de emergencia
- Cepillo y pasta de dientes
- Cubrebocas y gel antibacterial
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
El sismo consiste en cualquier vibración de la corteza terrestre ocasionada por la liberación de energía por fracturas geológicas. Por otro lado, el terremoto es la sacudida del terreno, debida a la deformación de la corteza terrestre que provocan fuerzas internas del planeta. Finalmente, el temblor se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad.
