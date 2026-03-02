0
Sismo en Perú hoy, lunes 2 de marzo de 2026: revisa EN VIVO el último temblor registrado y dónde fue el epicentro

Infórmate sobre los temblores en Lima y otras regiones del Perú, y descubre consejos sobre qué hacer durante un sismo para garantizar tu seguridad.

Revisa en tiempo real los sismos de Perú hoy.
El Perú registra movimientos telúricos a diario debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este lunes 2 de marzo de 2026, sigue en vivo el reporte oficial de sismos en el país con información actualizada sobre magnitud, epicentro y profundidad. Mantente informado aquí sobre los temblores en Lima y regiones del Perú hoy, lunes 2 de marzo, y revisa el último sismo reportado por el IGP.

Revisa los últimos sismos registrados para este domingo 1 de marzo de 2026.

PUEDES VER: ¿Cuáles fueron los sismos registrados en Perú el domingo 1 de marzo?

Temblor en Perú hoy, lunes 2 de marzo de 2026: revisa EN VIVO el último sismo

09:34
2/3/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero podrá acceder al reporte completo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos en Perú HOY,  lunes 2 de marzo de 2026. Además, sepa dónde fue el epicentro y magnitud del último temblor.

A través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la población puede conocer en tiempo real dónde ocurrió el temblor más reciente y si fue percibido por la ciudadanía. Esta nota se actualizará minuto a minuto con los datos oficiales.

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

El territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica por la interacción de placas tectónicas, lo que genera constantes movimientos de diversa magnitud.

¿Qué hacer ante un sismo?

Mantén la calma y busca una zona segura

Durante un temblor es fundamental conservar la calma. Ubícate en zonas previamente identificadas como seguras dentro de tu vivienda, como al costado de columnas estructurales o debajo de una mesa resistente.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Evita colocarte cerca de vidrios, espejos, estantes, televisores o cualquier objeto que pueda desprenderse con el movimiento.

No uses ascensores

Si ocurre un sismo en un edificio, no utilices el ascensor. Espera a que termine el movimiento y evacúa por las escaleras siguiendo las rutas establecidas.

