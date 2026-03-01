- Hoy:
Temblor en Perú EN VIVO de HOY, domingo 1 de marzo: ¿dónde ocurrió el último sismo y cuál fue la magnitud?
El Instituto Geofísico del Perú advierte que la actividad sísmica es constante en Perú y recomienda prevención ante posibles temblores este domingo 1 de marzo.
El territorio peruano se mantiene en constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que no se descarta la ocurrencia de temblores HOY, domingo 1 de marzo de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un reporte EN VIVO y AQUÍ podrás acceder a los recientes informaciones de temblores a nivel nacional.
PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 28 de febrero EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud
EN VIVO | Temblor hoy, domingo 1 de marzo de 2026 en el Perú: lo último
Bienvenidos a la cobertura especial de hoy
Mediante este espacio podrás conocer en vivo y en directo los sismos que se registren en Perú para hoy, domingo 1 de marzo de 2026.
¿Qué hacer durante un sismo en Perú?
Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda:
- Mantener la calma y evitar correr o gritar.
- Ubicarte en zonas seguras, como junto a columnas, muros estructurales o bajo mesas resistentes.
- Alejarte de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- No usar ascensores y evitar escaleras durante el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas.
- Si conduces, detén el vehículo en un lugar abierto y permanece dentro.
Tras el sismo, revisa posibles daños, corta la luz o gas si es necesario y sigue información oficial del Instituto Geofísico del Perú y autoridades.
¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia te permite estar preparado ante sismos, inundaciones u otros desastres. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, debe incluir:
Elementos básicos:
- Agua potable (3 litros por persona/día para 3 días)
- Alimentos no perecibles (galletas, conservas, barras energéticas)
- Linterna con baterías extra
- Radio a pilas o solar
- Botiquín de primeros auxilios
- Copias de documentos importantes (DNI, seguro, títulos)
Ropa y protección:
- Ropa y calzado resistente
- Manta o saco de dormir
- Mascarillas y guantes
Otros útiles:
- Cargador portátil para celular
- Silbato para pedir ayuda
- Dinero en efectivo
