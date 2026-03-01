Temblor en Perú EN VIVO de HOY, domingo 1 de marzo: ¿dónde ocurrió el último sismo y cuál fue la magnitud?

El territorio peruano se mantiene en constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que no se descarta la ocurrencia de temblores HOY, domingo 1 de marzo de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un reporte EN VIVO y AQUÍ podrás acceder a los recientes informaciones de temblores a nivel nacional.

EN VIVO | Temblor hoy, domingo 1 de marzo de 2026 en el Perú: lo último 09:23 Bienvenidos a la cobertura especial de hoy Mediante este espacio podrás conocer en vivo y en directo los sismos que se registren en Perú para hoy, domingo 1 de marzo de 2026.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda:

Mantener la calma y evitar correr o gritar.

y evitar correr o gritar. Ubicarte en zonas seguras , como junto a columnas, muros estructurales o bajo mesas resistentes.

, como junto a columnas, muros estructurales o bajo mesas resistentes. Alejarte de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No usar ascensores y evitar escaleras durante el movimiento.

y evitar escaleras durante el movimiento. Si estás en la calle , aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas.

, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas. Si conduces, detén el vehículo en un lugar abierto y permanece dentro.

Tras el sismo, revisa posibles daños, corta la luz o gas si es necesario y sigue información oficial del Instituto Geofísico del Perú y autoridades.

¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia te permite estar preparado ante sismos, inundaciones u otros desastres. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, debe incluir:

Elementos básicos:

Agua potable (3 litros por persona/día para 3 días)

Alimentos no perecibles (galletas, conservas, barras energéticas)

Linterna con baterías extra

Radio a pilas o solar

Botiquín de primeros auxilios

Copias de documentos importantes (DNI, seguro, títulos)

Ropa y protección:

Ropa y calzado resistente

Manta o saco de dormir

Mascarillas y guantes

Otros útiles: