Temblor en Perú EN VIVO de HOY, domingo 1 de marzo: ¿dónde ocurrió el último sismo y cuál fue la magnitud?

El Instituto Geofísico del Perú advierte que la actividad sísmica es constante en Perú y recomienda prevención ante posibles temblores este domingo 1 de marzo.

Angie De La Cruz
Revisa los últimos sismos registrados para este domingo 1 de marzo de 2026.
Revisa los últimos sismos registrados para este domingo 1 de marzo de 2026. | Imagen: ChatGPT
El territorio peruano se mantiene en constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que no se descarta la ocurrencia de temblores HOY, domingo 1 de marzo de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un reporte EN VIVO y AQUÍ podrás acceder a los recientes informaciones de temblores a nivel nacional.

Revisa los recientes sismos registrados en Perú este sábado 28 de febrero de 2026.

PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 28 de febrero EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud

EN VIVO | Temblor hoy, domingo 1 de marzo de 2026 en el Perú: lo último

09:23
1/3/2026

Bienvenidos a la cobertura especial de hoy

Mediante este espacio podrás conocer en vivo y en directo los sismos que se registren en Perú para hoy, domingo 1 de marzo de 2026.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda:

  • Mantener la calma y evitar correr o gritar.
  • Ubicarte en zonas seguras, como junto a columnas, muros estructurales o bajo mesas resistentes.
  • Alejarte de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
  • No usar ascensores y evitar escaleras durante el movimiento.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas.
  • Si conduces, detén el vehículo en un lugar abierto y permanece dentro.

Tras el sismo, revisa posibles daños, corta la luz o gas si es necesario y sigue información oficial del Instituto Geofísico del Perú y autoridades.

¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia te permite estar preparado ante sismos, inundaciones u otros desastres. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, debe incluir:

Elementos básicos:

  • Agua potable (3 litros por persona/día para 3 días)
  • Alimentos no perecibles (galletas, conservas, barras energéticas)
  • Linterna con baterías extra
  • Radio a pilas o solar
  • Botiquín de primeros auxilios
  • Copias de documentos importantes (DNI, seguro, títulos)

Ropa y protección:

  • Ropa y calzado resistente
  • Manta o saco de dormir
  • Mascarillas y guantes

Otros útiles:

  • Cargador portátil para celular
  • Silbato para pedir ayuda
  • Dinero en efectivo
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

