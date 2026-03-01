¿Se podrá votar en las Elecciones Generales 2026 con el DNI "no caduca"? Esto confirmó RENIEC

El próximo domingo 12 de abril de 2026 se han programado las Elecciones Generales 2026, para las cuales se necesitará contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera obligatoria, y no solo eso, sino que este debe estar debidamente actualizado.

Como se sabe, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) se encuentra actualmente en medio de una campaña que ofrece el DNI a un precio de DESCUENTO que estará vigente solo hasta el día de los comicios, de manera que todos los ciudadanos puedan acceder a la renovación sin problemas.

Bajo este contexto, también crece la interrogante alrededor del DNI "no caduca", un documento que se entrega a los adultos mayores para que ya no acudan a las oficinas de RENIEC a cambiar su DNI, puesto que es útil para realizar cualquier trámite civil, financiero o bancario, sin necesidad de renovarlo y manteniendo plena validez legal.

Elecciones Generales serán el próximo 12 de abril de 2026 / FOTO: ONPE

A raíz de esto, muchos de los ciudadanos en el Perú se han venido cuestionando acerca de si podrán o no sufragar teniendo en su poder el DNI con este concepto. Para ello, RENIEC ha confirmado información CLAVE que servirá de cara a las elecciones.

¿Se podrá votar en las Elecciones Generales con el DNI "no caduca"?

El RENIEC dio a conocer que los adultos mayores que portan el DNI azul l o electrónico con la anotación "no caduca" pueden votar sin inconvenientes, pues este DNI es válido para todos los trámites.

¿A partir de qué edad ya no es obligatorio votar?

Se debe tener en cuenta que todos los mayores de 18 años están obligados a sufragar, pero solo a partir de los 70 años, el voto pasa a ser facultativo, es decir, opcional.

¿El DNI vencido sirve para votar en las Elecciones Generales 2026?

No. La ONPE ha confirmado que el DNI deberá estar correctamente actualizado para que el voto pueda hacerse efectivo el día de los comicios generales.