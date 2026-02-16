RENIEC 2026: ¿Quiénes NO pueden renovar su DNI a través de la web? Consulta en qué casos deberás acudir a oficinas

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado que a poco de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026 en el Perú, los ciudadanos deben estar al tanto de no tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, ya que de ser así no podrán ejercer du derecho al voto.

Frente a ello, es importante saber que el proceso de renovación de DNI puede realizarse de manera virtual sin problemas y solo deberás acercarte a las oficinas de RENIEC cuando este se encuentre listo para recoger. Sin embargo, hay casos específicos de trámites en los que se tiene que hacer acto de presencia.

¿Quiénes no pueden renovar DNI vía online?

La entidad se encargó de confirmar que la renovación en línea no está disponible para los menores de edad, ciudadanos con discapacidad permanente o personas que deseen actualizar su estado civil de casado a divorciado o viudo.

De la misma manera, tampoco pueden hacer la gestión vía web aquellos ciudadanos que necesiten realizar la modificación de su firma o su grado de instrucción.

¿Cómo saber si mi DNI está listo para recoger?

Entra a la web de RENIEC

Ve a la opción de "Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".

Coloca el número del DNI o número de solicitud.

Presiona el botón de consultar y listo, aquí se indicará el estado del trámite.

Estados del trámite de DNI

Si aparece como "Iniciado”, quiere decir que la solicitud fue registrada recientemente y de manera correcta. También puede salir "En proceso", lo cual indica que todo se está desarrollando bien y pronto podrás recogerlo.

En el caso de al ingresar te marque el concepto de "En Agencia", precisa que el DNI ya se encuentra en el centro de atención seleccionado y puedes pasar por él. Sin embargo, podría aparecer un problema en el camino y salir "Observado", generando que el usuario deba comunicarse vía asistente virtual por WhatsApp al número 990182569 o llamando a los teléfonos (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.