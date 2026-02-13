- Hoy:
¿Quieres saber si tu pareja está soltera a poco del Día de San Valentín? RENIEC confirma GUÍA para conocer estado civil
En plena temporada de San Valentín 2026, no dejes que la duda te consuma y averigua fácilmente si tu pareja realmente está soltera.
Nos encontramos a pocas horas de celebrar el Día de San Valentín 2026, por lo cual muchos ya se alistan para obsequiar los mejores detalles a sus parejas, salir a pasear o realizar cualquier otra actividad con la finalidad de disfrutar de la fecha a lo grande. Sin embargo, hay un detalle que causa interés siempre en esta temporada.
Aunque febrero es un mes para festejar el amor y la amistad con amigos y pareja, lo cierto es que también es un momento perfecto para asegurarte de que la persona con la que estás en una relación, realmente se encuentre "libre" de algún tipo de vínculo matrimonial.
Para averiguar esta información solo necesitarás el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona en cuestión y luego deberás acudir con este dato hasta la página web del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). La respuesta a la consulta, podría sorprenderte.
El RENIEC ha confirmado que los ciudadanos pueden seguir una simple GUÍA si quieren confirmar la soltería de su pareja, esto a través de la información verídica que ofrece la página pagando solo un pequeño monto. Conoce los pasos a tomar en cuenta.
RENIEC ofrece opción para consultar estado civil / FOTO: RENIEC
¿Cómo solicitar certificado de soltería en RENIEC?
- Entra al portal de RENIEC.
- Colócate en la opción de "Constancia Negativa de Inscripción de Matrimonio", descarga el formato, completa tus datos (DNI, nombres completos) y firma.
- Paga S/ 4.10 a través de Págalo.pe o el Banco de la Nación.
- Envía el formato firmado y el comprobante de pago por la mesa de partes virtual.
- Finalmente recibirás la constancia en tu correo electrónico en los plazos establecidos.
De esta manera, la entidad asegura que con simples pasos podrás verificar el verdadero estado civil de tu enamorado o enamorada, antes de seguir en el camino. "No permitas que la incertidumbre arruine tu celebración de San Valentín este 14 de febrero.", se lee en la publicación realizada por la plataforma oficial.
Requisitos para sacar certificado de soltería vía RENIEC
- Tener Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
- Ser mayor de edad
- Residir en un distrito incorporado por el Reniec.
