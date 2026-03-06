Directivo de Cienciano revela por qué no llegaron Zambrano y Trauco: “Se opuso”

Tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Cienciano busca reforzarse bien para esta competición, priorizando el torneo internacional pero sin descuidar el Torneo Apertura de la Liga 1. El club tiene hasta el 15 de marzo, fecha de cierre del libro de pases, para concretar fichajes para esta larga temporada.

En este contexto, el director general del ‘Papá’, Juvenal Farfán, reveló en diálogo con el programa 'Zoom Deportivo' que gestionaron la llegada de jugadores nacionales, ya que no cuentan con cupos de extranjeros. Entre los nombres propuestos estarían dos exjugadores de Alianza Lima.

El dirigente confirmó que propuso a Miguel Trauco y Carlos Zambrano, quienes fueron apartados del plantel blanquiazul tras el escándalo en Uruguay. Sin embargo, aclaró que la incorporación no se concretó porque hubo alguien que se opuso.

¿Por qué Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegaron a Cienciano?

Durante la conversación, Farfán dio a conocer que la persona que se opuso a la llegada de estos dos jugadores fue el técnico Horacio Melgarejo, pues consideró que podrían afectar la armonía del plantel.

“Te comenté lo de Zambrano y Trauco, nosotros estábamos interesados, pero el cuerpo técnico se opuso y dijo que podría trastornar el grupo”.

No obstante, durante el mismo programa radial, el directivo solicitó colaboración con nombres de jugadores que podrían unirse a Cienciano. “Si alguien pudiera decirnos a quién traer, estamos buscando nombres, podemos contactarlos inmediatamente, tienen que ser nacionales, peruanos. Extranjeros no, porque ese cupo ya está cubierto. Nos queda afrontar la temporada con este grupo, que es bueno pero corto, apenas llegamos a 23 jugadores”.

PUEDES VER: Reconocido entrenador peruano falleció tras ser atacado por sicarios

¿Cuándo juega Cienciano?

Cienciano recibirá a Sport Boys del Callao este lunes 9 de marzo por la fecha 6 del Torneo Apertura. El encuentro se podrá seguir desde las 17:30 horas.