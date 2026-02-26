- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- River Plate vs Banfield
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes refugiados sin Green Card en EE. UU.: DHS permite a ICE ampliar detenciones y genera serias implicaciones
Nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional amplía facultades de ICE para detener a refugiados sin Green Card, generando preocupación y efectos legales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso en vigor una nueva directriz que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ampliar las detenciones de inmigrantes con estatus de refugiado que aún no han obtenido la residencia permanente (Green Card).
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
La medida ha generado serias implicaciones legales y preocupación profunda entre defensores de inmigrantes, organizaciones pro derechos humanos y abogados especializados en migración.
¿Qué cambios introduce la directriz?
Según declaraciones de funcionarios gubernamentales, la medida busca "fortalecer la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la ley migratoria", aunque la interpretación de estos criterios podría ser amplia y afectar a miles de personas admitidas legalmente como refugiados.
Nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional amplía facultades de ICE para detener a refugiados.
La nueva disposición permite a ICE:
- Iniciar procesos de detención en un mayor número de casos relacionados con presuntas violaciones administrativas.
- Examinar con mayor rigor antecedentes previos o cambios en condiciones de elegibilidad.
- Reabrir casos bajo criterios ampliados de "inadmisibilidad" o "removibilidad".
Aunque el DHS insiste en que la medida se centrará en "casos específicos de seguridad nacional o fraude", expertos migratorios advierten que la amplitud de las facultades podría llenar de incertidumbre a comunidades de refugiados que llevan años en Estados Unidos.
¿A quiénes afecta principalmente?
La directriz impacta especialmente en:
- Refugiados con solicitudes de Green Card pendientes.
- Refugiados admitidos recientemente que aún no han solicitado la residencia permanente.
- Personas con antecedentes administrativos menores o errores de documentación.
Miles de refugiados ingresan anualmente a EE. UU. bajo programas coordinados con agencias internacionales y tras rigurosos procesos de verificación de antecedentes. Para muchos, esta ampliación de facultades representa una mayor discrecionalidad para detenciones, incluso en casos no relacionados con delitos graves.
Derechos y medidas legales que deben respetarse
Desde un punto de vista jurídico, el estatus de refugiado no equivale automáticamente a la residencia permanente, por lo que el DHS y ICE pueden revisar y, en ciertos casos, iniciar procedimientos migratorios. Sin embargo, cualquier detención debe respetar derechos fundamentales, tales como:
- Derecho a una audiencia ante un juez migratorio.
- Acceso a representación legal por un abogado de inmigración.
- Respeto al debido proceso legal.
- Protección contra deportaciones arbitrarias.
Organizaciones defensoras de inmigrantes señalan que esta directriz puede ser impugnada en tribunales federales y posiblemente llegar hasta la Corte Suprema por considerarse una interpretación excesiva de la ley migratoria.
Implicaciones y recomendaciones para refugiados
La ampliación de facultades para ICE podría generar:
- Un incremento en detenciones preventivas, incluso por violaciones administrativas menores.
- Sobrecarga de los tribunales migratorios, que ya enfrentan retrasos mayores.
- Aumento en procesos acelerados de revisión de estatus migratorio.
- Temor y ansiedad entre comunidades de refugiados sobre su permanencia legal.
Para quienes se encuentran en Estados Unidos bajo estatus de refugiado sin Green Card, se recomienda:
- Solicitar la residencia permanente tan pronto como sean elegibles.
- Mantener documentación migratoria actualizada.
- Consultar con un abogado de inmigración calificado.
- No acudir a notarios, que no pueden brindar representación legal ni certeza jurídica.
- Estar atentos a notificaciones oficiales y evitar estafas sobre soluciones migratorias.
- 1
ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
- 3
ALERTA ROJA en un Walmart del oeste de Oklahoma City: la policía investiga una amenaza de BOMBA en este momento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90