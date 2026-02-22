- Hoy:
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Visalia: policía busca identificar a hombre que robó artículos de alto valor utilizando una PLACA POLICIAL
La policía informó que un individuo se encontraba detenido en una camioneta blanca sin placas, cerca del área de jardinería del Walmart de Visalia.
Las autoridades del Departamento de Policía de Visalia emitieron una alerta urgente tras un insólito robo ocurrido en una tienda Walmart de Visalia, donde un sospechoso habría utilizado una placa policial para engañar a los empleados y huir sin ser detenido. El caso ha encendido las alarmas por el uso fraudulento de símbolos oficiales y el posible riesgo para la comunidad.
La policía de Visalia pide identificar a un hombre por un robo en Walmart.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
Hombre utilizó una placa policial para robar artículos de alto valor en un Walmart de Visalia
De acuerdo con información difundida por FOX26, el individuo se encontraba estacionado cerca del área de jardinería en una camioneta blanca sin matrícula visible. Tras ingresar a la tienda, presuntamente sustrajo mercancía de alto valor, incluyendo ropa, artículos de decoración para el hogar y herramientas.
Según reportó FOX26, el sujeto salió del establecimiento y, antes de retirarse, mostró una placa asegurando ser agente del orden, lo que le permitió abandonar el lugar sin ser cuestionado.
Policía de Visalia pide apoyo de la comunidad
El Departamento de Policía de Visalia solicita el apoyo del público para identificar y localizar al sospechoso, subrayando la gravedad de hacerse pasar por un oficial de la ley. Las autoridades reiteraron, de forma textual a FOX26, que "cualquier persona con información relevante puede comunicarse de inmediato con la policía".
Si usted reconoce al individuo o tiene datos que ayuden a esclarecer este robo en Walmart de Visalia, puede llamar al 559-713-4720. La colaboración ciudadana es clave para evitar que este tipo de delitos se repitan y proteger a la comunidad.
