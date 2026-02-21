- Hoy:
ALERTA en Walmart de Orlando: reportan lamentable accidente al volante en el estacionamiento y DISPAROS, ¿hubo fallecidos?
Un transeúnte sufrió daños en su auto luego de un altercado de furia al volante que se registró cerca de un Walmart en la zona metropolitana de Orlando.
¡Atención! Recientemente, se llevó a cabo un altercado violento en el estacionamiento de una tienda Walmart en Orlando, EE. UU. Este hecho registró disparos y en el impacto de una bala perdida en el vehículo de un transeúnte. El incidente ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad en espacios públicos. ¿Qué pasó realmente?
Walmart de Orlando: reportan lamentable accidente al volante en el estacionamiento y disparos, ¿hubo fallecidos?
'ClickOrlando' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre el incidente de disparos que se llevó cerca del estacionamiento del Walmart Supercenter, ubicado cerca de Kirkman Road y Metrowest Boulevard, en Orlando.
Según la información de la policía local, un hombre que conducía cerca del área de jardinería escuchó varios golpes y, posteriormente, un espejo de su vehículo estalló. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones.
Walmart: reportan lamentable accidente al volante en el estacionamiento y disparos, ¿hubo fallecidos?
En tanto, el informe policial señaló que el hombre solicitó a la seguridad del establecimiento que revisara las grabaciones de las cámaras de vigilancia para esclarecer lo sucedido. Mientras aguardaba, descubrió lo que parecía ser una bala en el suelo, justo debajo de su espejo.
Testigos de este sorpresivo hecho, quienes no pudieron ser ajenos a la discusión entre los ocupantes de un BMW plateado y una camioneta roja, comentaron que uno de los pasajeros del BMW disparó aproximadamente diez veces hacia la camioneta. Tras el altercado, ambos vehículos abandonaron el lugar. En el sitio, se encontraron casquillos de bala, lo que confirma la gravedad del incidente.
¿Por qué Walmart resalta en EE. UU.?
Walmart es una de las empresas referente de éxito en Estados Unidos, esto gracias a su estrategia de precios bajos todos los días (EDLP), que permite a los consumidores acceder a productos a precios asequibles, mejorando así su poder adquisitivo.
Esta empresa estadounidense se distingue por ofrecer una amplia gama de artículos, que van desde alimentos y ropa hasta tecnología y productos farmacéuticos, todo en un solo lugar. También destaca por su logística eficiente y a una sólida presencia tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico, lo que le permite satisfacer las diversas necesidades de sus clientes.
