0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura
EN DIRECTO
Barcelona vs. Sevilla EN VIVO HOY en el Camp Nou

Mr. Peet llena de elogios a fichaje de Alianza Lima que se lució ante Garcilaso: "Espectacular"

Alianza Lima se llevó un empate de su visita a Deportivo Garcilaso en Cusco y Mr. Peet no dudó en enaltecer a una de las figuras del elenco blanquiazul.

Jasmin Huaman
Mr. Peet destaca a figura de Alianza Lima ante Garcilaso.
Mr. Peet destaca a figura de Alianza Lima ante Garcilaso. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se mantiene como uno de los líderes del Torneo Apertura y en su último partido en Cusco consiguió un punto y a pesar del rendimiento de algunos jugadores, Mr. Peet no dudó en destacar a una de las figuras del cuadro Íntimo. Se trata de un refuerzo que llegó para esta temporada y se ha consolidado como uno de los titulares indiscutibles de Pablo Guede.

Pablo Guede impacta con categórico mensaje tras sufrido empate con Garcilaso

PUEDES VER: Pablo Guede impacta con categórico mensaje tras sufrido empate con Garcilaso: "Estamos..."

Mr. Peet sorprende con elogios a jugador de Alianza Lima

En la fecha anterior, Alianza Lima demostró un buen rendimiento en Matute, pero ante Garcilaso no fue así. A pesar de los intentos por llevarse la victoria, los jugadores no demostraron su mejor versión y esto quedó reflejado en el resultado final en el Inca Garcilaso de la Vega.

A pesar de ello, Mr. Peet no dudó en resaltar el trabajo de uno de los recientes fichajes que hizo Alianza Lima y aseguró que fue uno de los mejores la cancha. “Hoy hizo un buen partido, me gustó. Tuvo un cierre en el primer tiempo espectacular, notable. Un pelotazo largo que me parece que llegaba Núñez o Beto da Silva y se barrió para sacar limpia la pelota. Me gustó, tuvo un buen partido”, indicó Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

Alianza Lima jugó con un hombre más durante casi todo el partido, pero incluso con esta ventaja no pudo imponer su juego frente a un duro rival como lo es Garcilaso en Cusco. Los blanquiazules contaron con más posesión del balón, más tiros, pero a pesar de ello no pudieron llevarse la victoria.

El próximo partido de Alianza será ante Juan Pablo II el sábado 21 de marzo y se jugará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 18.30 horas. Los victorianos llegan con el objetivo de mantenerse como uno de los líderes ante un equipo que está fuera de los primeros lugares de la tabla.

La victoria de Alianza ante Juan Pablo II debe ser una obligación, ya que en la siguiente fecha se enfrentará a Universitario de Deportes en el Monumental, siendo así el primer clásico del año.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Universitario perdió 5-1 ante mítico club y generó preocupación a la hinchada crema

  3. La fuerte sanción que puede recibir Universitario tras insultos racistas a futbolista de UTC

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano