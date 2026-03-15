Mr. Peet llena de elogios a fichaje de Alianza Lima que se lució ante Garcilaso: "Espectacular"

Alianza Lima se mantiene como uno de los líderes del Torneo Apertura y en su último partido en Cusco consiguió un punto y a pesar del rendimiento de algunos jugadores, Mr. Peet no dudó en destacar a una de las figuras del cuadro Íntimo. Se trata de un refuerzo que llegó para esta temporada y se ha consolidado como uno de los titulares indiscutibles de Pablo Guede.

Mr. Peet sorprende con elogios a jugador de Alianza Lima

En la fecha anterior, Alianza Lima demostró un buen rendimiento en Matute, pero ante Garcilaso no fue así. A pesar de los intentos por llevarse la victoria, los jugadores no demostraron su mejor versión y esto quedó reflejado en el resultado final en el Inca Garcilaso de la Vega.

A pesar de ello, Mr. Peet no dudó en resaltar el trabajo de uno de los recientes fichajes que hizo Alianza Lima y aseguró que fue uno de los mejores la cancha. “Hoy hizo un buen partido, me gustó. Tuvo un cierre en el primer tiempo espectacular, notable. Un pelotazo largo que me parece que llegaba Núñez o Beto da Silva y se barrió para sacar limpia la pelota. Me gustó, tuvo un buen partido”, indicó Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

Alianza Lima jugó con un hombre más durante casi todo el partido, pero incluso con esta ventaja no pudo imponer su juego frente a un duro rival como lo es Garcilaso en Cusco. Los blanquiazules contaron con más posesión del balón, más tiros, pero a pesar de ello no pudieron llevarse la victoria.

El próximo partido de Alianza será ante Juan Pablo II el sábado 21 de marzo y se jugará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 18.30 horas. Los victorianos llegan con el objetivo de mantenerse como uno de los líderes ante un equipo que está fuera de los primeros lugares de la tabla.

La victoria de Alianza ante Juan Pablo II debe ser una obligación, ya que en la siguiente fecha se enfrentará a Universitario de Deportes en el Monumental, siendo así el primer clásico del año.