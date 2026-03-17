Entradas Universitario vs Alianza Lima: precios y cómo comprar boletos para el clásico en la Liga 1 2026

La parte más intensa de la temporada 2026 de la Liga 1 llega con el choque entre Universitario vs Alianza Lima con el clásico peruano, que se realizará en la novena fecha del Torneo Apertura, el cual se jugará en el Estadio Monumental, en Ate.

Con ello se retoma el debate entre hinchas y la emoción por conocer quién será el ganador del enfrentamiento entre los archirrivales deportivos, que tendrá por escenario la casa de los 'merengues', quienes ya anunciaron los precios de las entradas para su recinto deportivo.

Entradas Universitario vs Alianza Lima:

Norte: S/60

Sur familiar: S/60

Oriente: S/150

Occidente (lateral): S/180

Occidente (central): S/250

Palco Monumental: S/200

Experiencia crema: S/2.000

De acuerdo con el cronograma de venta que estableció Universitario, los socios cremas y adherentes tendrán preferencia de compra durante el lunes 16 y martes 17 de marzo, mientras que el resto de hinchas podrán adquirirlas desde las 8.00 p. m. del miércoles 18. La boletería encargada es Ticketmaster.

Se estima que se repita el lleno absoluto de los últimos años en el Estadio Monumental con más de 60.000 personas, con lo que se asegurará una fiesta en las tribunas.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

Por ahora, no existe una programación oficial confirmada del clásico peruano; sin embargo, se maneja como posible fecha el 4 de abril a las 3.30 p. m., pero dependerá de cómo quedará el fixture de la 'U' en la Copa Libertadores 2026.