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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 por el Torneo Apertura

La competencia de la Liga 1 se pone intensa y se asoman una serie de partidos atractivos que pueden volver a generar cambios en la tabla de posiciones.

Shirley Marcelo
Partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.
Partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. | composición Líbero
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La pelea por la cima del Torneo Apertura 2026 continúa muy ajustada y la próxima jornada promete encuentros decisivos. Alianza Lima, ubicado en el segundo lugar con 17 puntos, intentará reencontrarse con la victoria ante Juan Pablo II College de Christian Cueva.

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En paralelo, el líder Los Chankas —también con 17 unidades pero con ventaja por mayor cantidad de goles convertidos— afrontará un duelo exigente frente a Sporting Cristal, que marcha quinto. Mientras que Universitario tiene la consigna de no perder los rastros de sus más cercanos contrincantes, por lo que buscará derrotar a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo.

Partidos de Liga 1: fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de marzo

  • ADT vs. Melgar

3.30 p. m. - Estadio Unión Tarma

  • Cienciano vs. FC Cajamarca

7.30 p. m. - Estadio I. Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

  • CD Moquegua vs. Cusco FC

11.00 a. m. - Estadio 25 de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs. Universitario

1.15 p. m. - Estadio Juan Pablo Maldonado

  • Los Chankas vs. Sporting Cristal

3.30 p. m. - Estadio Los Chankas

  • Alianza Lima vs. Juan Pablo II

6.30 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

  • UTC vs. Alianza Atlético

1.00 p. m. - Estadio Héroes de San Ramón

  • Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

3.30 p. m. - Estadio Campeones del 36

  • Sport Boys vs. Sport Huancayo

6.00 p. m. - Estadio Miguel Grau.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas7617
2. Alianza Lima7617
3. Universitario7414
4. Cienciano7613
5. UTC7213
6. Sporting Cristal7511
7. Melgar7210
8. Comerciantes Unidos7010
9. Juan Pablo II7-510
10. Alianza Atlético719
11. ADT7-28
12. Sport Huancayo7-17
13. Cusco FC7-17
14. CD Moquegua7-77
15. Deportivo Garcilaso7-26
16. FC Cajamarca7-35
17. Atlético Grau7-55
18. Sport Boys7-65

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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