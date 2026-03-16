Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 por el Torneo Apertura

La pelea por la cima del Torneo Apertura 2026 continúa muy ajustada y la próxima jornada promete encuentros decisivos. Alianza Lima, ubicado en el segundo lugar con 17 puntos, intentará reencontrarse con la victoria ante Juan Pablo II College de Christian Cueva.

En paralelo, el líder Los Chankas —también con 17 unidades pero con ventaja por mayor cantidad de goles convertidos— afrontará un duelo exigente frente a Sporting Cristal, que marcha quinto. Mientras que Universitario tiene la consigna de no perder los rastros de sus más cercanos contrincantes, por lo que buscará derrotar a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo.

Partidos de Liga 1: fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de marzo

ADT vs. Melgar

3.30 p. m. - Estadio Unión Tarma

Cienciano vs. FC Cajamarca

7.30 p. m. - Estadio I. Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

CD Moquegua vs. Cusco FC

11.00 a. m. - Estadio 25 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. Universitario

1.15 p. m. - Estadio Juan Pablo Maldonado

Los Chankas vs. Sporting Cristal

3.30 p. m. - Estadio Los Chankas

Alianza Lima vs. Juan Pablo II

6.30 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

UTC vs. Alianza Atlético

1.00 p. m. - Estadio Héroes de San Ramón

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

3.30 p. m. - Estadio Campeones del 36

Sport Boys vs. Sport Huancayo

6.00 p. m. - Estadio Miguel Grau.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026