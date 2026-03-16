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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 por el Torneo Apertura
La competencia de la Liga 1 se pone intensa y se asoman una serie de partidos atractivos que pueden volver a generar cambios en la tabla de posiciones.
La pelea por la cima del Torneo Apertura 2026 continúa muy ajustada y la próxima jornada promete encuentros decisivos. Alianza Lima, ubicado en el segundo lugar con 17 puntos, intentará reencontrarse con la victoria ante Juan Pablo II College de Christian Cueva.
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En paralelo, el líder Los Chankas —también con 17 unidades pero con ventaja por mayor cantidad de goles convertidos— afrontará un duelo exigente frente a Sporting Cristal, que marcha quinto. Mientras que Universitario tiene la consigna de no perder los rastros de sus más cercanos contrincantes, por lo que buscará derrotar a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo.
Partidos de Liga 1: fecha 8 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de marzo
- ADT vs. Melgar
3.30 p. m. - Estadio Unión Tarma
- Cienciano vs. FC Cajamarca
7.30 p. m. - Estadio I. Garcilaso de la Vega
Sábado 21 de marzo
- CD Moquegua vs. Cusco FC
11.00 a. m. - Estadio 25 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs. Universitario
1.15 p. m. - Estadio Juan Pablo Maldonado
- Los Chankas vs. Sporting Cristal
3.30 p. m. - Estadio Los Chankas
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
6.30 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 22 de marzo
- UTC vs. Alianza Atlético
1.00 p. m. - Estadio Héroes de San Ramón
- Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso
3.30 p. m. - Estadio Campeones del 36
- Sport Boys vs. Sport Huancayo
6.00 p. m. - Estadio Miguel Grau.
Tabla de posiciones de Liga 1 2026
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|7
|6
|17
|2. Alianza Lima
|7
|6
|17
|3. Universitario
|7
|4
|14
|4. Cienciano
|7
|6
|13
|5. UTC
|7
|2
|13
|6. Sporting Cristal
|7
|5
|11
|7. Melgar
|7
|2
|10
|8. Comerciantes Unidos
|7
|0
|10
|9. Juan Pablo II
|7
|-5
|10
|10. Alianza Atlético
|7
|1
|9
|11. ADT
|7
|-2
|8
|12. Sport Huancayo
|7
|-1
|7
|13. Cusco FC
|7
|-1
|7
|14. CD Moquegua
|7
|-7
|7
|15. Deportivo Garcilaso
|7
|-2
|6
|16. FC Cajamarca
|7
|-3
|5
|17. Atlético Grau
|7
|-5
|5
|18. Sport Boys
|7
|-6
|5
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