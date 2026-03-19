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ADT vs. Melgar EN VIVO por la Liga 1: a qué hora, dónde ver, alineaciones y pronósticos
Se espera que el ADT vs. Melgar sea uno de los partidos más emocionantes de la fecha 8 del Torneo Apertura. Ambos elencos necesitan escalar posiciones.
El fútbol peruano vuelve a la acción. Los equipos de ADT y Melgar se estarán enfrentando en la jornada 8 del Apertura de la Liga 1. Los arequipeños buscarán darle fin a su mal momento, mientras que los locales deberán aprovechar el hecho de jugar en su estadio y sacarle el máximo provecho a la altura. Sigue todas las incidencias de este duelo del fútbol peruano.
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¿Cuándo juegan ADT vs Melgar?
El partido entre ADT vs Melgar se jugará el viernes 20 de marzo desde el Estadio Unión Tarma. Los elencos llegan con la mochila de no tener un buen momento en el Torneo Apertura 2026, lo que los deja en posiciones comprometedoras de cara a sus aspiraciones para lo que resta de la temporada.
¿A qué hora juega ADT vs. Melgar?
ADT vs Melgar se enfrentarán desde las 15.30 horas en Perú, pero también puedes seguir el partido desde diferentes partes del mundo y a continuación te dejamos los horarios que debes tener en cuenta.
- México: 14.30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15.30 horas
- Venezuela, Bolivia: 16.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17.30 horas
- España: 21.30 horas
¿Dónde ver ADT vs. Melgar EN VIVO?
La transmisión del partido entre ADT vs Melgar se podrá ver a través de la señal en vivo de L1 MAX a través de las operadoras de Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV. También se podrá seguir vía streaming desde las aplicaciones de DGO y Movistar TV App en cualquier dispositivo con acceso a internet.
ADT vs. Melgar: cuotas y cuánto paga
Debido a la posición en la que están ambos equipos, ninguno de ellos apunta como claro favorito para llevarse el encuentro. Estas son las cuotas que brindan las casas de apuestas.
|Casa de apuesta
|ADT
|Empate
|Melgar
|Betson
|2.80
|2.90
|2.68
|Betano
|2.95
|3.00
|2.82
|bet365
|2.88
|3.00
|2.50
|1XBET
|2.82
|2.89
|2.64
ADT vs Melgar: posibles alineaciones
- ADT: Valencia, Narvaez, Soto, Gómez, Ojeda, Pérez, Cabello, Cedrón, Arakaki, Bauman y Aldair Rodríguez.
- FBC Melgar: Cabezudo; Ramos, Escobar, Alcántar, Zegarra; Salas, Guzmán, Quagliata, D'Arrigo; De Santis y Erustes.
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